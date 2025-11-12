خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جبلی:

میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش پیدا کرده است

میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش پیدا کرده است
کد خبر : 1713154
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره میزان آمادگی پدافندی در صدا و سیما گفت: میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره موضوعات پدافندی در صدا و سیما  گفت: اقدامات پدافندی یک طبقه بندی دارد که نمی توان درباره همه آن صحبت کرد اما به شما اطمینان می‌دهم که ما در آستانه آمادگی ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر از آنچه در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد، قرار داریم.

وی ادامه داد: حتما پایداری سیگنال‌رسانی و پایداری صدا و سیما را در هر بحرانی که اتفاق بیفتد (که انشالله اتفاق نخواهد افتاد) و میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش یافته است.

رئیس سازمان صدا و سیما درباره تولید محتوا به زبان عبری گفت:  تولید محتوا به زبان عبری در دستور کار  شبکه های برون مرزی صدا و سیما از سال ها پیش بوده است رادیو عبری از شبکه های قدیمی برون مرزی ما است. اینکه ما تولید محتوا به زبان عبری را برای ساکنان سرزمین‌های اشغالی فلسطین و دیگر عبری‌زبان‌های جهان در بستر های جدید ادامه دهیم، یکی از وظایف ذاتی ماست.

وی ادامه داد: به ویژه در شبکه‌های اجتماعی و بسترهای برودکست و ماهواره. اما مطلع هستید که برای گسترش انتشار برنامه‌ها در شبکه‌ها و بسترهای مختلف، حتما با محدودیت‌های رژیم مواجه خواهیم شد. ممکن است بر روی ماهواره با مشکلاتی روبرو شویم و حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی مسدود شود. لذا ما با دقت و حساسیت، و با تدابیر خاص این کار را پیش می‌بریم. وظیفه ما به عنوان رسانه ملی این است که پیام جمهوری اسلامی را به گوش مخاطبان عبری زبان برسانیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ