جبلی:
میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش پیدا کرده است
رئیس سازمان صدا و سیما درباره میزان آمادگی پدافندی در صدا و سیما گفت: میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش پیدا کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره موضوعات پدافندی در صدا و سیما گفت: اقدامات پدافندی یک طبقه بندی دارد که نمی توان درباره همه آن صحبت کرد اما به شما اطمینان میدهم که ما در آستانه آمادگی ۱۰۰ درصد و حتی بیشتر از آنچه در جنگ ۱۲ روزه اتفاق افتاد، قرار داریم.
وی ادامه داد: حتما پایداری سیگنالرسانی و پایداری صدا و سیما را در هر بحرانی که اتفاق بیفتد (که انشالله اتفاق نخواهد افتاد) و میزان آمادگی ما برای مواجهه با شرایط خاص نسبت به جنگ ۱۲ روزه به شدت افزایش یافته است.
رئیس سازمان صدا و سیما درباره تولید محتوا به زبان عبری گفت: تولید محتوا به زبان عبری در دستور کار شبکه های برون مرزی صدا و سیما از سال ها پیش بوده است رادیو عبری از شبکه های قدیمی برون مرزی ما است. اینکه ما تولید محتوا به زبان عبری را برای ساکنان سرزمینهای اشغالی فلسطین و دیگر عبریزبانهای جهان در بستر های جدید ادامه دهیم، یکی از وظایف ذاتی ماست.
وی ادامه داد: به ویژه در شبکههای اجتماعی و بسترهای برودکست و ماهواره. اما مطلع هستید که برای گسترش انتشار برنامهها در شبکهها و بسترهای مختلف، حتما با محدودیتهای رژیم مواجه خواهیم شد. ممکن است بر روی ماهواره با مشکلاتی روبرو شویم و حسابهای ما در شبکههای اجتماعی مسدود شود. لذا ما با دقت و حساسیت، و با تدابیر خاص این کار را پیش میبریم. وظیفه ما به عنوان رسانه ملی این است که پیام جمهوری اسلامی را به گوش مخاطبان عبری زبان برسانیم.