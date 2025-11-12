دیدار سفیران ایران، روسیه و چین با گروسی

به گزارش ایلنا، سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین با انتشار پیامی در این باره نوشت: نمایندگان دائم چین، ایران و روسیه با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، و تیم همراهش دیدار کردند تا درباره نشست آتی شورای حکام آژانس تبادل نظر کنند.

سفیران سه کشور هفته گذشته هم دور دیگری از مشورت‌های سه‌جانبه را درباره پرونده هسته‌ای ایران برگزار و مواضع شان را در آستانه نشست این شورا هماهنگ کردند.

نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ۲۸ تا ۳۰ آبان در وین برگزار می‌شود. در این جلسه، خلاف نشست‌های پیشین شورای حکام، موضوع ایران با پایان ماموریت آژانس ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فقط در چارچوب توافق جامع پادمان بررسی خواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در این‌باره خاطرنشان کرد: ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.

