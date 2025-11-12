حزب موتلفه در اجلاس بریکس روسیه حضور خواهد داشت

به گزارش ایلنا، محمدعلی امانی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی به همراه معاون امور بین‌الملل این حزب به منظور شرکت در کنفرانس +BIRCS عازم سوچی روسیه می‌شود.

همچنین در این سفر محمدعلی امانی در کنفرانس اروپا و نهضت‌های آزادی‌بخش و ملت‌های آزادی‌بخش شرکت می‌کند.

حزب موتلفه اسلامی به دعوت از حزب حاکم روسیه «حزب روسیه متحد» به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شرکت خواهد کرد.

BRICS یک سازمان بین‌دولتی با عضویت برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی و امارات متحده عربی، ایران و اندونزی و بولیوی و نیجریه است. این سازمان که نخست برای برجسته‌سازی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفت، به شکل یک بلوک ژئوپلتیک تکامل پیدا کرد و از سال ۲۰۰۹ سران آن‌ها سالانه نشست‌های رسمی برگزار می‌کنند و سیاست‌های چندجانبه را با هم هماهنگ می‌کنند.

