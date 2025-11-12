خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانشگاه های افسری ارتش دانشجو می پذیرد

دانشگاه های افسری ارتش دانشجو می پذیرد
کد خبر : 1713073
لینک کوتاه کپی شد.

دانشگاه‌های افسری ارتش برای کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص)، هوایی، دریایی و سازمان‌های تابعه خود از بین جوانان علاقه‌مند به نظامی‌گری و رزمندگی دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران، علاقه‌مندان به تحصیل در دانشگاه‌های افسری ارتش در رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، معارف اسلامی و هنرستان (فقط جهت نیروی دریایی در رشته‌های مورد نیاز اعلامی) می‌توانند با مراجعه به وبگاه اطلاع رسانی هیئت مرکزی گزینش ارتش جمهوری اسلامی ایران به آدرس gozinesh.aja.ir با ضوابط ثبت‌نام و شرایط تحصیل در دانشگاه افسری امام علی (ع) نیروی زمینی، دانشگاه خاتم‌الانبیا(ص) نیروی پدافند هوایی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری نیروی هوایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر نیروی دریایی و دانشگاه علوم و فنون فارابی آشنا شده و نسبت به ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
بنابراین گزارش، ثبت نام از علاقه‌مندان شرکت در این آزمون تا ۲۹ آبان ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ