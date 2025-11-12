خبرگزاری کار ایران
سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت:

رئیس جمهور پیروزی و موفقیت را در پیروزی تمام حاکمیت می‌بیند

رئیس جمهور پیروزی و موفقیت را در پیروزی تمام حاکمیت می‌بیند
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام علی احمدنیا به این شرح است:

«نکته مهم این است که رئیس جمهور پزشکیان پیروزی و موفقیت را در پیروزی تمام حاکمیت می‌بیند و نگاه جزئی و بخشی ندارد؛ به همین دلیل حتی سهم نارضایتی از دیگر بخش‌ها را بر عهده می‌گیرد اما حاضر نیست محبوبیت خود را در قبال افزایش نارضایتی از حاکمیت ببیند.»

