دیدار «خطیب زاده» با مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی

به گزارش ایلنا، سعید خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، در جریان سفر خود به ابوظبی با «انور محمد قرقاش»، مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی، دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این ملاقات، طرفین ضمن مرور روابط دوجانبه تهران و ابوظبی، بر اهمیت ادامه گفت‌وگو و همکاری‌های مستمر به منظور تقویت مناسبات در حوزه‌های مختلف تأکید کردند. همچنین، تحولات اخیر منطقه و مسائل بین‌المللی که برای هر دو کشور حائز اهمیت است، مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

خطیب‌زاده در این نشست بر رویکرد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اولویت‌بخشی به گفت‌وگو، تفاهم و همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد و آن را کلید دستیابی به ثبات و امنیت پایدار در منطقه معرفی نمود.

این دیدار در حاشیه دوازدهمین دوره «گفتمان راهبردی ابوظبی» که به ابتکار مرکز سیاست‌های امارات برگزار شد، انجام گرفت و رضا عامری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در امارات، نیز در آن حضور داشت.