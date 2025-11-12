خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گزارش تخت روانچی از رایزنی های سیاسی اخیر ایران و فیلیپین

گزارش تخت روانچی از رایزنی های سیاسی اخیر ایران و فیلیپین
کد خبر : 1713009
لینک کوتاه کپی شد.

مجید تخت روانچی معاون سیاسی وزیر خارجه گزارش از رایزنی‌های سیاسی اخیر بین ایران و فیلیپین منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب رایزنی‌های سیاسی بین ایران و فیلیپین، امروز میزبان لئو هررا-لیم، معاون وزیر امور خارجه فیلیپین بودم.  

وی افزود: ما در مورد وضعیت روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تبادل نظر کردیم. ما همچنین به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختیم.  

تخت روانچی تصریح کرد: ایران و فیلیپین، ضمن تأکید بر تداوم رایزنی‌ها، عزم خود را برای گسترش روابط با تمرکز بر همکاری‌ اقتصادی ابراز کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ