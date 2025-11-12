گزارش تخت روانچی از رایزنی های سیاسی اخیر ایران و فیلیپین

به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در چارچوب رایزنی‌های سیاسی بین ایران و فیلیپین، امروز میزبان لئو هررا-لیم، معاون وزیر امور خارجه فیلیپین بودم.

وی افزود: ما در مورد وضعیت روابط دوجانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی تبادل نظر کردیم. ما همچنین به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی پرداختیم.

تخت روانچی تصریح کرد: ایران و فیلیپین، ضمن تأکید بر تداوم رایزنی‌ها، عزم خود را برای گسترش روابط با تمرکز بر همکاری‌ اقتصادی ابراز کردند.

