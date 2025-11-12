رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
ایران به موافقتنامههای بینالمللی وین و استراسبورگ در حوزه مالکیت معنوی پیوست
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران رسماً به دو موافقتنامه مهم بینالمللی در زمینه طبقهبندی علایم و اختراعات ملحق شد؛ اقدامی که گامی مهم در ارتقای جایگاه حقوقی و علمی کشور در نظام مالکیت فکری جهان به شمار میرود.
به گزارش ایلنا، سیامک اسلامی در این باره اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر انجامشده، الحاق رسمی به دو موافقتنامه مهم بینالمللی مرتبط با مالکیت معنوی در حوزه مالکیت فکری را به سرانجام رسانده است. این فرآیند در چارچوب مأموریتهای قانونی مرکز و بر اساس قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳ انجام شد.
وی افزود: تلاشهای کارشناسی و هماهنگیهای داخلی مرکز شامل بررسیهای فنی وحقوقی درتعامل با دستگاههای ذیربط و نیز سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO) سبب شد تا الحاق جمهوری اسلامی ایران به «موافقتنامه وین درباره تأسیس طبقهبندی بینالمللی عناصر تصویری علایم» و «موافقتنامه استراسبورگ درباره طبقهبندی بینالمللی اختراعات» بهطور کامل و موفقیتآمیز انجام شود و اسناد رسمی الحاق کشورمان به دو معاهده یادشده توسط دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو، به مدیرکل سازمان جهانی مالکیت معنوی تودیع شد.
اسلامی بیان کرد: با این اقدام، جمهوری اسلامی ایران به جمع کشورهایی پیوست که به کلیه معاهدات بینالمللی در حوزه طبقهبندی مالکیت فکری پیوسته است. این موفقیت نتیجه تلاشهای هدفمند مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نهادهای ذیربط در مسیر ارتقای زیرساختهای حقوقی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و علمی کشور و بهرهبرداری از ظرفیتهای بینالمللی برای حمایت از نوآوری و تولید ملی است.
رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: الحاق به سایر معاهدات بینالمللی مالکیت فکری همسو با منافع ملی در دستور کار مرکز مالکیت معنوی قرار دارد و تصویب قانون الحاق به سند ژنو موافقتنامه لاهه درباره ثبت بینالمللی طرح صنعتی نیز در مراحل پایانی قرار دارد.