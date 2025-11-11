ایران و عربستان درباره حج توافق کردند
توافقنامه برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۵ بین علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و توفیق بن فوزان ربیعه، وزیر حج و عمره عربستان سعودی، امضا شد.
به گزارش ایلنا بنابر اعلام سازمان حج و زیارت، این توافقنامه در جریان دیدار رسمی رشیدیان و هیأت همراه با وزیر حج و عمره عربستان نهایی شد.
در این دیدار دو طرف با تأکید بر اهمیت تسهیل امور اجرایی، خدماتی و رفاهی، درباره راهکارهای ارتقای کیفیت خدمترسانی به زائران حج گفتوگو کردند.
رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت در این نشست، خدمت به زائران خانه خدا را توفیقی مشترک میان دستاندرکاران دو کشور دانست و بر لزوم برنامهریزی منظم، شفاف و هماهنگ برای برگزاری حج تمتع سال آینده تأکید کرد.
وزیر حج و عمره عربستان نیز با قدردانی از حضور هیأت ایرانی، ابراز امیدواری کرد که با همکاریهای سازنده، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر به حجاج فراهم شود.
در این دیدار رشیدیان تاکید کرد با حفظ عزت، کرامت و سلامت زائران کلیه اقدامات برنامه ها و مراسمات ما مطابق سال گذشته خواهد بود که با تایید وزیر حج و عمره عربستان، مقرر شد همین منوال طی شود.
با امضای این توافقنامه مراحل اجرایی برنامهریزی حج تمتع ۱۴۰۵ برای حجاج کشورمان وارد فاز عملیاتی خواهد شد.