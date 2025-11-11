خبرگزاری کار ایران
۶۱ نماینده مجلس خواستار جلوگیری از گرانی نان شدند

جمعی از نمایندگان مجلس در تذکری به وزرای جهاد کشاورزی، صمت و دادگستری بر لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نان تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، احمد نادری در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه، ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

تذکر شهین جهانگیری و تعدادی از نمایندگان به وزیر نیرو در مورد ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و ایجاد تنوع در سبد تولید برق کشور

تذکر محمود طاهری نماینده مردم شبستر و ۴۱ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم اجرای تعهدات وزارتخانه در قراردادهای مشارکتی مدارس خیرساز و ارائه برنامه زمان‌بندی برای تکمیل مدارس نیمه‌تمام

تذکر علی‌اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و ۵۱ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم افزایش پزشکان متخصص در مناطق محروم

تذکر محمد رستمی نماینده مردم نیشابور و ۴۴ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش در مورد لزوم تسریع در صدور کارت پایان خدمت معلمانی که تعهدات خدمتشان به پایان رسیده است

تذکر محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز و ۳۷ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور در مورد لزوم حل بخشی از مشکلات ناشی از تورم و کاهش ارزش پول ملی با حذف صفر از پول ملی و انجام اصلاحات مالی

تذکر سید نجیب حسینی نماینده مردم مینودشت و ۳۶ نفر از نمایندگان به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مورد لزوم جلوگیری از انتقال زودهنگام پزشکان متخصص از مناطق محروم قبل از پایان مدت خدمت قانونی

تذکر سیدمحمد پاکمهر و ۶۰ نفر از نمایندگان به وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت و وزیر دادگستری در مورد لزوم جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت نان در برخی شهرها

تذکر سلام ستوده به وزیر ورزش و جوانان در مورد لزوم رسیدگی به مشکلات هیئت‌های ورزشی

تذکر علیرضا نوین و ۲۷ نفر از نمایندگان به وزیر کشور در مورد ضرورت نظارت بر گفتار و عملکرد نمایندگان عالی دولت در استان‌ها

تذکر رمضان رحیمی و ۵۳ نفر از نمایندگان به وزیر نیرو در مورد لزوم توجه جدی به بازچرخانی پساب توسط وزارت نیرو

 

