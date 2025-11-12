واکنش نماینده مجلس به ماجرای خودسوزی جوان اهوازی:
باید با مسئولان مقصر برخورد قانونی شود/ برای آشنایان پست و حقوق چنددهمیلیونی درست میکنند، اما جوانان خوزستان بیکارند
نماینده اهواز با اشاره به خودسوزی و فوت یک جوان در این شهر گفت: همان طور که میتوانند برای آشنایان و اعضای خانواده خودشان مشاوره در پتروشیمی و در شرکتهای نفتی دست و پا کنند، برای جوانان بیکار هویزه، باغ ملک و سوسنگرد و خوزستان هم تلاش کنند. همان طور که امروز برخی از وزرا و معاونین رئیسجمهور از دو جا حقوق میگیرند و توانستند حقوق های چندصد میلیون تومانی بگیرند، اگر می توانند برای جوانان بیکار هم کار جور کنند.
مجتبی یوسفی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره خودسوزی جوان اهوازی و پیگیری وی به عنوان نماینده این شهر گفت: ما پیگیری میکنیم اگر هم مسئولانی در این زمینه قصوری داشتند باید با آنها برخورد قانونی انجام شود.
نماینده اهواز تاکید کرد: یک موضوعی که در گذشته ما بارها گفتهایم و باید به صورت کلان پرداخته شود، این است که امروز مشکل مردم، مشکل معیشت و اشتغال است. این را باید بدانیم وقتی گفته میشود گرانیها سفره مردم را کوچک و تنگ کرده است یعنی چه و چه با مردم کرده است.
وی ادامه داد: ضمن تشکر از اینکه آقای رئیس جمهور رفتند فوتبال بازی کردند و خانم انصاری هم برای حل مشکلات زیست محیطی به برزیل رفتند، چون دیگر مشکلات کشور خودمان حل شده است، رفتند مشکلات زیست محیطی برزیل را حل کنند، اما امروز معیشت مردم خودمان انقدر با مشکل مواجه شده که این اتفاقات تلخ میافتد و گلهمند میشوند و یک خانواده، عزیزش را از دست میدهد و همین امروز آلودگی را در کشور مشاهده میکنید؛ الان که با شما صحبت میکنم مدارس خوزستان تا آخر آبان ماه تعطیل شدند و این یعنی چه؟ یعنی سوءمدیریت مسئولین دولتی.
یوسفی تاکید کرد: باید گفت امروز عرصه معیشت مردم تنگ شده است که این اتفاقات تلخ رخ میدهد.
وی تاکید کرد: ضمن عرض تسلیت به خانواده این جوان، انشاالله با هر کسی که مسئول و مسبب بوده است برخورد شود و جلوی این قضایا گرفته شود. در عین اینکه نظم شهری باید وجود داشته باشد باید حواسمان به معیشت اقشار ضعیف و متوسط باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به حادثه خودسوزی جوان اهوازی گفت: از روز اول پیگیر اتفاق بودم، اما باید توجه داشته باشیم برخیها تلاش میکنند از احساسات مردم و خانواده داغدار که به حق گلهمندند برای اهداف خودشان سوءاستفاده کنند ولی باید حواسمان باشد، از روز اول از مسئولان امنیتی استان و وزیر کشور خواستیم موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: از مسئولین ملی استان میخواهیم همان طور که توانستند برای خواهر بازنشسته خودشان در پتروشیمی هویزه پست مشاوره جور کنند و تا چندماه پیش به نوعی ماهی بیش از ۷۰ میلیون تومان به ایشان حقوق میدادند برای جوانان بیکار خوزستانی هم تلاش کنند تا بحث اشتغال رفع شود.
