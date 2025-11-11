پیام سخنگوی دولت در پی درگذشت همایون ارشادی
سخنگوی دولت در واکنش به درگذشت همایون ارشادی گفت: درگذشت همایون ارشادی، بازیگر نجیب و اندیشمند سینمای ایران، اندوهبار است. او با «طعم گیلاس» در حافظهی جمعی ما ماند؛ طعمی از تأمل، سکوت و زیستنِ درون.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به درگذشت هنرمند ارزشمند «همایون ارشادی» در شبکه ایکس نوشت:
درگذشت همایون ارشادی، بازیگر نجیب و اندیشمند سینمای ایران، اندوهبار است. او با «طعم گیلاس» در حافظهی جمعی ما ماند؛ طعمی از تأمل، سکوت و زیستنِ درون.
یادش گرامی، و راه آرام و متفکرانهاش الهامبخش نسلهای آینده هنر ایران