پیام سخنگوی دولت در پی درگذشت همایون ارشادی

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش به درگذشت هنرمند ارزشمند «همایون ارشادی» در شبکه ایکس نوشت:

درگذشت همایون ارشادی، بازیگر نجیب و اندیشمند سینمای ایران، اندوه‌بار است. او با «طعم گیلاس» در حافظه‌ی جمعی ما ماند؛ طعمی از تأمل، سکوت و زیستنِ درون.

یادش گرامی، و راه آرام و متفکرانه‌اش الهام‌بخش نسل‌های آینده هنر ایران

انتهای پیام/