پیام سخنگوی دولت در پی درگذشت همایون ارشادی

سخنگوی دولت در واکنش به درگذشت همایون ارشادی گفت: درگذشت همایون ارشادی، بازیگر نجیب و اندیشمند سینمای ایران، اندوه‌بار است. او با «طعم گیلاس» در حافظه‌ی جمعی ما ماند؛ طعمی از تأمل، سکوت و زیستنِ درون.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در واکنش  به درگذشت هنرمند ارزشمند «همایون ارشادی» در شبکه ایکس نوشت:

 درگذشت همایون ارشادی، بازیگر نجیب و اندیشمند سینمای ایران، اندوه‌بار است. او با «طعم گیلاس» در حافظه‌ی جمعی ما ماند؛ طعمی از تأمل، سکوت و زیستنِ درون.

یادش گرامی، و راه آرام و متفکرانه‌اش الهام‌بخش نسل‌های آینده هنر ایران

 

