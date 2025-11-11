به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن زنگنه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی در کشور،گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی مصوبه مجلس و دولت نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین احکام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه افزود: رشد ۸ درصدی اقتصادی یک ضرورت است و برای رفع کسری بودجه و ناترازی‌ها راهی جز تولید و رشد اقتصادی نداریم.

وی تاکید کرد:مشکلات ما با رشد ۲ یا ۳ درصد حل نمی‌شود و باید به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی برویم.

زنگنه با اشاره به وضعیت اجرای پروژه‌های مرتبط با منابع طبیعی و آب، گفت: امسال ۱۶ همت برای آبخیزداری و آبخوان‌داری در نظر گرفته شد، اما باید پرسید چقدر از این رقم محقق شده است؟ متأسفانه دوستان کاری در این زمینه انجام نمی‌دهند و بعد می‌گویند مردم تهران را تخلیه کنند.

رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه ادامه داد: تورم ما امروز بالای ۴۰ درصد برای کالاهای اساسی است، با وجود اینکه به این کالاها ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود.

وی تاکید کرد:با وجود اصلاحاتی که در سال‌های اخیر انجام شده، همچنان در حوزه بانکی با ناترازی‌هایی مواجه هستیم و باید برای اصلاح این وضعیت تصمیمات جدی اتخاذ شود.

