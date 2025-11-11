زنگنه در صحن مجلس:
مشکلات ما با رشد ۲ یا ۳ درصد حل نمیشود/ تورم ما امروز بالای ۴۰ درصد برای کالاهای اساسی است
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه گفت: تورم ما امروز بالای ۴۰ درصد برای کالاهای اساسی است، با وجود اینکه به این کالاها ارز ترجیحی تخصیص داده میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن زنگنه جلسه علنی امروز (سهشنبه ۲۰ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت رشد اقتصادی در کشور،گفت: رشد ۸ درصدی اقتصادی مصوبه مجلس و دولت نیست، بلکه یکی از مهمترین احکام ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است.
رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم توسعه افزود: رشد ۸ درصدی اقتصادی یک ضرورت است و برای رفع کسری بودجه و ناترازیها راهی جز تولید و رشد اقتصادی نداریم.
وی تاکید کرد:مشکلات ما با رشد ۲ یا ۳ درصد حل نمیشود و باید به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی برویم.
زنگنه با اشاره به وضعیت اجرای پروژههای مرتبط با منابع طبیعی و آب، گفت: امسال ۱۶ همت برای آبخیزداری و آبخوانداری در نظر گرفته شد، اما باید پرسید چقدر از این رقم محقق شده است؟ متأسفانه دوستان کاری در این زمینه انجام نمیدهند و بعد میگویند مردم تهران را تخلیه کنند.
وی تاکید کرد:با وجود اصلاحاتی که در سالهای اخیر انجام شده، همچنان در حوزه بانکی با ناترازیهایی مواجه هستیم و باید برای اصلاح این وضعیت تصمیمات جدی اتخاذ شود.