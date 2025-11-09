تلاش برای گسترش تبادلات تجاری استانهای حاشیه خزر
کاظم غریب آبادی نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر گفت : اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حوزه خزر، گامی مهم در راستای تقویت و ارتقای همکاریهای منطقهای و همسایگی است.
به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، اعلام کرد: بر اساس مصوبه سومین همایش اقتصادی خزر در تهران که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، اولین اجلاس استانداران استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر به میزبانی استانداری گیلان در روزهای ٢٧ و ٢٨ آبانماه در شهر رشت خواهد شد.
غریب آبادی افزود: استانداران ١٠ استان ساحلی خزر از چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و استانداران استانهای شمالی و جنوبی کشورمان به همراه سفرا و سرکنسولهای جمهوری اسلامی ایران در چهار کشور ساحلی خزر و سفرای این کشورها در تهران، در این نشست حضور خواهند یافت و در سه میزگرد تخصصی «اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه منطقهای»، «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» و «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه وزرای امور خارجه و کشور در مراسم افتتاحیه و معاون اول رییس جمهور در اختتامیه این اجلاس منطقهای شرکت و سخنرانی خواهند کرد، هدف از این اجلاس را فراهم نمودن بستری پایدار برای همکاریهای تجاری، اقتصادی و ترانزیتی و تبادل تجربیات میان استانهای ساحلی کشورهای حاشیه دریای خزر عنوان کرد و تصریح نمود که در این اجلاس، فعالان اقتصادی کشورهای ساحلی خزر نیز مشارکت موثری خواهند داشت.