خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تلاش برای گسترش تبادلات تجاری استان‌های حاشیه خزر

تلاش برای گسترش تبادلات تجاری استان‌های حاشیه خزر
کد خبر : 1711765
لینک کوتاه کپی شد.

کاظم غریب آبادی نماینده ویژه کشورمان در امور دریای خزر گفت : اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حوزه خزر، گامی مهم در راستای تقویت و ارتقای همکاری‌های منطقه‌ای و همسایگی است.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در امور دریای خزر، اعلام کرد: بر اساس مصوبه سومین همایش اقتصادی خزر در تهران که در بهمن ماه سال گذشته برگزار شد، اولین اجلاس استانداران استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر به میزبانی استانداری گیلان در روز‌های ٢٧ و ٢٨ آبان‌ماه در شهر رشت خواهد شد.

غریب آبادی افزود: استانداران ١٠ استان ساحلی خزر از چهار کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان و استانداران استان‌های شمالی و جنوبی کشورمان به همراه سفرا و سرکنسول‌های جمهوری اسلامی ایران در چهار کشور ساحلی خزر و سفرای این کشور‌ها در تهران، در این نشست حضور خواهند یافت و در سه میزگرد تخصصی «اقتصاد، سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ای»، «ترانزیت، لجستیک و توسعه کریدور شمال و جنوب» و «محیط زیست، شیلات و احیای زیست بوم دریای خزر» به بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت.

معاون وزیر امور خارجه با اشاره به اینکه وزرای امور خارجه و کشور در مراسم افتتاحیه و معاون اول رییس جمهور در اختتامیه این اجلاس منطقه‌ای شرکت و سخنرانی خواهند کرد، هدف از این اجلاس را فراهم نمودن بستری پایدار برای همکاری‌های تجاری، اقتصادی و ترانزیتی و تبادل تجربیات میان استان‌های ساحلی کشور‌های حاشیه دریای خزر عنوان کرد و تصریح نمود که در این اجلاس، فعالان اقتصادی کشور‌های ساحلی خزر نیز مشارکت موثری خواهند داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ