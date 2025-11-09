حضور رئیس جمهور و معاون اول در صحن علنی مجلس

گودرزی عنوان کرد: این حضور در راستای تقویت تعامل و هماهنگی میان دولت و مجلس و با هدف بررسی تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت و تاکید بر رفع کمبودها و پیگیری مطالبات مردم صورت می‌گیرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: این نشست برای اولین بار به منظور اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظارت بر تحقق احکام مورد انتظار در سال اول تشکیل می شود.

بر اساس این گزارش، این اقدام نشانه‌ای از رویکرد تعاملی مجلس با مقامات ارشد دولتی و همچنین تلاش برای تقویت نظارت بر عملکرد دولت و هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور ارزیابی می‌ شود.