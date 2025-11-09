خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گودرزی خبرداد:

حضور رئیس جمهور و معاون اول در صحن علنی مجلس

حضور رئیس جمهور و معاون اول در صحن علنی مجلس
کد خبر : 1711763
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفت: معاون اول رئیس‌جمهور، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه و رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت و تاکید بر رفع کمبودها و پیگیری مطالبات مردم حضور خواهند یافت.

به گزارش ایلنا،  عباس گودرزی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، روز دوشنبه ۱۹ آبان ماه) و رئیس‌جمهور روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور خواهند یافت.

گودرزی عنوان کرد: این حضور در راستای تقویت تعامل و هماهنگی میان دولت و مجلس و با هدف بررسی تحقق احکام برنامه هفتم پیشرفت و تاکید بر رفع کمبودها و پیگیری مطالبات مردم صورت می‌گیرد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس افزود: این نشست برای اولین بار به منظور اجرای ماده ۱۱۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظارت بر تحقق احکام مورد انتظار در سال اول تشکیل می شود.

بر اساس این گزارش، این اقدام نشانه‌ای از رویکرد تعاملی مجلس با مقامات ارشد دولتی و همچنین تلاش برای تقویت نظارت بر عملکرد دولت و هم‌افزایی در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور ارزیابی می‌ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ