رایزنی عراقچی با وزیر خارجه افغانستان درباره حقابههای ایران
وزیر امور خارجه کشورمان درباره ضرورت تعامل و همکاری برای تامین حقابههای ایران با وزیر خارجه افغانستان گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح یکشنبه در تماس تلفنی با امیرخان متقی وزیر امور خارجه افغانستان، در خصوص همکاریهای دوجانبه و نیز تنشهای اخیر بین پاکستان و افغانستان و روند مذاکرات فیمابین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس تلفنی با ابراز نگرانی در مورد تداوم تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان پاکستان و افغانستان، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت و همفکری جهت کاهش تنش و برقراری صلح بین دو کشور همسایه اعلام کرد.
وزیر امور خارجه افغانستان با تشکر از حسن نیت جمهوری اسلامی ایران، آخرین وضعیت موجود و نتایج گفتگوها بین افغانستان و پاکستان را تشریح کرد و بر تعهد افغانستان در رعایت آتشبس و حل مشکلات از طریق دیپلماسی و گفتگو تاکید کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در خصوص ضرورت تعامل و همکاری برای تامین حقابههای ایران با وزیر خارجه افغانستان گفتگو کرد.