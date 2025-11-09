رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر لزوم اجرای کامل سیاستهای کلی پدافند غیرعامل در دستگاههای اجرایی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، ذبیح الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمهزهرا (س) بر ضرورت توجه ویژه دستگاههای اجرایی به اجرای کامل سیاستهای کلی پدافند غیرعامل تأکید کرد و گفت: پدافند غیرعامل نه تنها در ایران، بلکه در هر کشوری از ارکان اقتدار و دفاع ملی محسوب میشود.
وی با اشاره به تهدیدات همهجانبه دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، افزود: در شرایطی که دشمنان از حربههای مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی و سایبری برای آسیب به کشور استفاده میکنند، توجه به پدافند غیرعامل اهمیتی دوچندان یافته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: پدافند غیرعامل تنها محدود به حوزه نظامی نیست، بنا به فرموده مقام معظم رهبری در جنگ اقتصادی، مصداق پدافند غیرعامل همان اقتصاد مقاومتی و در جنگ نرم و فرهنگی، افزایش بصیرت و ایمان افراد است.
وی با تاکید بر رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمام قوانین و مقررات کشور خاطرنشان کرد: نه تنها قوانین و مقررات نباید مغایر اصول پدافند غیرعامل باشند، بلکه باید منطبق با این اصول باشد که در این راستا میتوان از طریق هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر قوانینی که به تصویب میرسند نظارت موثری را اعمال نمود.
خداییان توجه به رعایت اصول پدافند غیرعامل سایبری را جزو اولویتهای پدافندی دانست و افزود: همه دستگاهها باید پدافندغیرعامل سایبری را در اولویت قرار دهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن اعلام آمادگی سازمان بازرسی برای همکاری مستمر با سازمان پدافند غیرعامل افزود: سازمان بازرسی کل کشور با توجه به وظیفه نظارتی خود میتواند در کنار سازمان پدافند غیرعامل در نظارت بر اجرای دستورالعملها و مقررات مرتبط نقشآفرین باشد، این موضوع در دستور کار نظارتهای تخصصی ما قرار خواهد گرفت.
وی به معاون راهبردی سازمان بازرسی مأموریت داد تا ظرف یک هفته آینده تفاهمنامه همکاری میان دو سازمان را بازنگری و بهروزرسانی کرده و برای تصویب و اجرا آماده کنند.
خداییان همچنین از سردار جلالی خواست اولویتهای نظارتی در حوزه پدافند غیرعامل را جهت لحاظ در برنامههای بازرسی به سازمان بازرسی منعکس کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور فعال کارکنان سازمان بازرسی در ایام جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: بهرغم ابلاغ دستورالعمل دورکاری دوسوم نیروها در دستگاههای اجرایی، لیکن تمامی کارکنان سازمان بازرسی در محل کار حاضر بودند تا بر عملکرد دستگاههای خدماترسان نظارت کنند. پس از جنگ نیز بازرسیهایی از دستگاهها و زیرساختهای حیاتی برای ارزیابی آمادگی در شرایط بحرانی انجام شد و هشدارهای لازم به دستگاهها ابلاغ شد.
در ادامه این دیدار، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور نیز با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار و شهدای هستهای، ضمن تبیین رویکردهای این سازمان تصریح کرد که در اجرای این رویکردها، نقش سازمان بازرسی کل کشور در نظارت بر اجرای دقیق توافقات دستگاهها با سازمان پدافند غیرعامل بسیار حائز اهمیت است.
سردار جلالی در پایان خواستار همکاری سازمان بازرسی برای پیگیری اجرای کامل قانون پدافند غیرعامل شد.