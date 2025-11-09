خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر دریادار شهرام ایرانی:

تجارب بین‌المللی نیروهای دریایی ایران، برای کشور بسیار ارزشمند است

تجارب بین‌المللی نیروهای دریایی ایران، برای کشور بسیار ارزشمند است
کد خبر : 1711743
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، گفت: سربازان و استادان دریایی کشور در ماموریت‌هایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی تجربیات گران بهایی تحت پرچم ولایت و اهل بیت(ع)کسب کرده‌ اند که برای کشور افتخارآمیز و بسیار ارزشمند است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در  جمع فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش تخصصی دریایی باقرالعلوم(ع) این نیرو، با بیان اینکه این مرکز در سال‌های گذشته نقش راهبردی و جامع در آموزش نیروهای دریایی ایفا کرده است، گفت: خوشحالم که فرماندهان و کارکنان مرکز آموزش تخصصی دریایی باقرالعلوم(ع) با تلاش‌های ارزنده خود، تمامی حوزه‌های اقتداری کشور را پوشش داده‌اند و دستاوردهای ارزشمندی برای نیروی دریایی رقم زده‌اند.

امیر دریادار ایرانی با اشاره به حضور نیروهای ایرانی در ماموریت‌های بین‌المللی، بیان کرد: سربازان و استادان دریایی کشور در ماموریت‌هایی مانند برزیل و آفریقای جنوبی تجربیات گران بهایی تحت پرچم ولایت و اهل بیت(ع)کسب کرده‌ اند که برای کشور افتخارآمیز و بسیار ارزشمند است.

امیر دریادار شهرام ایرانی، همچنین با اشاره به پیمایش ۶۵ هزار کیلومتری ناوگروه ۸۶، افزود: این ناوگروه در سه حوزه دینی، امنیتی و فرهنگی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت، این دستاورد در شرایط بحران، تحریم و توطئه، افتخاری تاریخی و ارزشی بزرگ برای کشورمان محسوب می‌شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: نقش فرهنگی و دینی نیروهای ما در ماموریت‌های خارجی نیز برجسته بوده و حضور آنان در مراسم مذهبی و تعامل با مسلمانان کشورهای میزبان، باعث تقرب بیشتر و اثرگذاری مثبت نیروهای ایرانی شده است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، تاکید فرمانده معظم کل قوا بر راهبردی بودن نیروی دریایی، افتخاری ارزشمند دانست و خاطرنشان کرد: این مهم حاصل تلاش و همت تمامی کارکنان این نیرو است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ