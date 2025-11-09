خبرگزاری کار ایران
قوه قضائیه اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده را تکذیب کرد

قوه قضائیه اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده را تکذیب کرد
قوه قضائیه اعلام کرد: صبح امروز حجت الاسلام رسایی نماینده مردم تهران، ری و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی در نطقی گفت:«اخیرا دادستانی که دو سال پیش بازداشت و از کار برکنار شده بود در شهر دیگری حکم گرفته و مجدد به کار برگشته است». بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد ادعای آقای رسایی مقرون به صحت نیست و از اساس کذب است.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: حجت‌الاسلام حمید رسایی صبح امروز با قرار گرفتن پشت تریبون مجلس شورای اسلامی با طرح ادعایی، خطاب به رئیس قوه قضاییه از وی خواست در مورد دادستانی که دو سال پیش به جرم فساد برکنار شده و امسال دادستان شهر دیگری شده است، توضیح دهد.

بلافاصله پس از طرح ادعای صورت گرفته پشت تریبون رسمی مجلس شورای اسلامی، مطلب بیان شده، مورد صحت‌سنجی و بررسی قرار گرفت.

واکاوی‌ها و بررسی‌ها، نشان می‌دهد ادعای حجت‌الاسلام رسایی در مورد انتصاب مجدد دادستان دستگیر شده، مقرون به صحت و درستی نیست.

اما فردی که مدنظر حجت‌الاسلام رسایی است، در تیرماه سال ۱۴۰۲ (https://www.mizanonline.ir/۰۰JoSn) در یکی از شهر‌های شمالی کشور، در راستای تاکیدات رییس قوه قضاییه ناظر بر شدت عمل در مقابله با فساد درون قوه‌ای، در چارچوب ضوابط، بازداشت برخورد قانونی و از دستگاه قضایی منفک شد.

همچنین نامبرده اکنون فاقد هرگونه سمت قضایی و غیرقضایی در عدلیه است.

قطعاً ایراد سخنانی که مستند به اخبار جعلی است، آن هم از تریبون مجلس شورای اسلامی، امری خلاف و مغایر با همبستگی ملی و همگرایی قوای سه‌گانه است.

انتهای پیام/
