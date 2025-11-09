به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، جانشین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در جمع نخبگان سرباز مرکز آموزش ۰۱ نیروی زمینی ارتش، با اشاره به لزوم بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان در ایران بیان کرد: باید با ایجاد ظرفیت‌های مناسب و دوری از نگاه‌های سلیقه‌ای، زمینه ماندگاری و شکوفایی نخبگان به ویژه در حوزه علوم نظامی در کشور فراهم شود. همه ما باید دقت کنیم که رسیدن به رشد و پیشرفت تنها در سایه بهره‌گیری از خرد جمعی و بهره‌گیری از این سرمایه‌های ملی مقدور است.

جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، خودشناسی را یکی از مولفه‌ها در شناخت و تشخیص دشمنان خواند و تصریح کرد: خودشناسی وظیفه‌ای ملی و همگانی است. تفکر سیستمی و اقدام خالصانه در موقعیت زمانی مشخص، می‌تواند منجر به خودشناسی دقیق فرد و همچنین ایفای نقش مهم و اساسی توسط او شود و نتایجی بسیار ارزنده به همراه داشته باشد.

امیر سرتیپ الهامی در ادامه با اشاره به ماموریت خطیر پدافند هوایی ارتش در حراست و صیانت از آسمان کشور، تاکید کرد: اتفاقات جنگ ۱۲ روزه در تمامی ابعاد، دقت و صحت بیانات فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) پیرامون لزوم توجه ویژه به مجموعه پدافند هوایی را بیش از پیش روشن کرد.

وی گفت: همه ما به ویژه نسل جوان به هیچ عنوان نباید تحت تاثیر عملیات روانی دشمنان قرار بگیریم و باید با تاسی از تدابیر داهیانه رهبر انقلاب در برابر دشمنان، ایستادگی کنیم تا همواره پیروز و موفق باشیم.

جانشین نیروی پدافند هوایی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای پدافند هوایی، اظهار کرد: شهدای پدافند هوایی جانانه و با صلابت در برابر دشمن ایستادند.

مراسم رونمایی از برخی دستاوردها و توانمندی‌های نیروی پدافند هوایی با حضور امیر سرتیپ الهامی، جانشین نیروی پدافند هوایی ارتش، امیر دریادار دوم شفقتی، جانشین تربیت و آموزش ارتش و جمعی از مدیران مجموعه پدافند در مرکز آموزش ۰۱ نیروی زمینی ارتش،به منظور شناخت بیشتر نخبگان سرباز با نوآوری و تحقیقات بومی و نظامی برگزار شده است.