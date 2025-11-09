انگلیس پشت پرده اجلاس منامه بود

به گزارش ایلنا، علی‌اکبر ولایتی، دربارهٔ حواشی و برخی اظهارات ضدایرانی در اجلاس منامه در بحرین گفت: ایران در طول تاریخ بزرگ خود هیچ‌گاه با همسایگانش با خصومت رفتار نکرده است. ایران با شیخ‌نشین‌های عرب خلیج فارس همواره رابطهٔ دوستانه داشته است و کشور‌های کوچک همواره مورد حمایت ایران بوده‌اند. کشور‌های همسایه و حاشیهٔ خلیج فارس هر بار دچار مشکل شده‌اند، ایران به آنها کمک کرده است، به‌طور مثال در سال ۱۴۹۲ که پرتغالی‌ها به این منطقه حمله کرده و جزیرهٔ هرمز، بندر گمبرون یا مسقط در عمان را تسخیر کردند؛ در زمان شاه عباس کبیر ایران پرتغالی‌ها را شکست داد و علاوه بر خاک خود، مناطق دیگر اشغالی مثل مسقط را به صاحبان اصلی آن برگرداند و هیچ چشم‌داشتی هم در این زمینه نداشت.

وی افزود: ایرانی‌ها با تاریخ چندین هزار ساله و مردمی متمدن و تأثیرگذار در تمدن بشریت همواره دارای سابقهٔ حسنِ هم‌جواری با ملت‌های دیگر بوده‌اند که نمونه‌های بسیاری را می‌توان جهت اثبات این مدعا در طول تاریخ مطرح کرد. اما دربارهٔ اجلاس منامه باید اشاره کنم که این نشست‌ها اولین‌بار در سال ۲۰۰۴ در منامه و توسط اندیشکدهٔ بین‌المللی مطالعات راهبردی انگلیس برگزار شد و معمولاً به مسائل غرب آسیا می‌پردازد، امسال هم با حضور مقامات کشور‌هایی مثل اردن، انگلیس، بحرین، عمان، یونان، چک، آلمان، هلند، سوریه، فلسطین، قبرس، سنگاپور، عربستان، رومانی و نمایندهٔ اتحادیهٔ اروپا و چند مقام آمریکایی و یک مقام ناتو برگزار شده است و این‌بار تمرکز سخنرانان بر مسائل سودان و ایران و محور مقاومت بوده است و برخی کشور‌ها علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران صحبت کرده‌اند و البته برخی دیگر مانند عمان هم از ایران دفاع کرده‌اند.

مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری گفت: کشورِ انگلیس ظاهراً در واپسین نفس‌های قدرتی است که زمانی مدعی بود «آفتاب در قلمروِ او غروب نمی‌کند»؛ امروز به ذلتی افتاده است که با رؤیای مبتنی‌بر حسرت از دست رفتن قدرت گذشته‌اش روزگار می‌گذراند. انگلیس در جنگ روسیه و اوکراین آتش‌بیار معرکه بوده است. انگیزهٔ اصلی انگلیس این بود که مانع از قدرت‌گرفتن روسیه به‌عنوان رقیب اصلی‌اش در اروپا شود و لذا تجهیزات اولیه را به اوکراین داد و محرک ناتو برای دخالت در جنگ بود. انگلیس عامل اصلی تلاش برای به‌عضویت درآوردن اوکراین در ناتو بود و برخی دیگر از کشور‌های اروپایی تابعِ فعالیت‌های انگلیس بودند. در واقع این انگلستان بود که اوکراین را در این چاه عمیق انداخت و کاری هم برایش نکرد؛ این کشور در زمان بایدن تلاش کرد آمریکا را وادار به همراهی در جنگ نماید و کشور‌های اروپایی را نیز مجبور به این کار کرد، به‌طور مثال زلنسکی درخواست تانک پیشرفتهٔ لئوپارد ۲ از آلمان کرده بود و آلمان حاضر نبود به او بدهد، اما انگلیسی‌ها با کمک آمریکا به آلمان فشار آوردند تا این کار را انجام دهد.

وی افزود: ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود مستقل از انگلیس مسائل ریز و درشت غرب را پیش می‌برد و کار خود را انجام می‌دهد. آمریکا انگلیس را در این زمینه بسیار تحقیر کرده است؛ مانند آن چیزی که در اجلاس شرم‌الشیخ رخ داد و این رفتار آمریکا با انگلیس بی‌سابقه است. طی دورانی که ترامپ سر کار است عملاً ناتو از توان افتاده است و او حاضر نیست که بدون هزینه‌کردن از اروپایی‌ها به ناتو کمک کند. ترامپ معتقد است که اروپایی‌ها باید خودشان هزینه‌های ناتو را بپردازند، پس انگلیس که همواره مشوق اروپا در جهت پیشبرد اهداف کشور‌های اروپایی و به‌هزینهٔ آمریکا بود، بعد از آمدن ترامپ پشتوانهٔ سیاسی و مالی خود را در جهت اعمال سیاست‌های مکارانه‌اش از دست داده است؛ مانند ماجرای آتش‌بس در غزه که ترامپ بدون مشورت و خلافِ نظر انگلستان این کار را انجام داد.

ولایتی گفت: لذا اکنون انگلیس برای اعادهٔ حیثیت سیاسی خود به هر کاری دست می‌زند؛ از جمله اقدامی که در این اجلاس در بحرین انجام داد و بعضی مقامات سیاسی ازکارافتاده و وارفته در سیاست از برخی کشور‌های غربی و عربی برای خوشایندِ بانیِ اصلیِ اجلاس به‌هیچ‌وجه اشاره‌ای به ادامهٔ جنایات و نقضِ آتش‌بس و نسل‌کشی بی‌سابقهٔ مردم مظلوم غزه نکردند و اقدامی هم انجام نمی‌دهند و به‌جای اینکه به این جنایات اعتراض کنند، به ایران که مهم‌ترین حامی فلسطین و مقاومت و بزرگ‌ترین مدافع صلح در منطقه است، انتقاد کرده‌اند. برخی دولت‌هایی که در این اجلاس ضدِ ایران سخنرانی می‌کنند در سودان و یمن از تفرقه‌افکنی و کشتار و تروریست‌های جنایتکار حمایت می‌کنند و باعث آوارگی و گرسنگیِ هزاران نفر شده و اوضاعی بدتر از غزه را در آنجا رقم زده‌اند، یا در یمن اقداماتی را مرتکب شده‌اند که در گذشته دیده‌ایم و برای فشار بر مقاومت یمن از هیچ کاری فروگذار نکردند، و جالب اینجاست که در همین اجلاس خودشان اعتراف کرده‌اند که اقداماتشان اشتباه بوده است!

وی افزود: به‌طورکلی در مورد اظهارات برخی مقامات عرب در منامه باید گفت که کسانی که خود با سلاح انگلیسی در حال حمایت از کشتار وحشیانه و ظالمانه در سودان هستند و در آنجا باعث کشته و آواره شدن چندین‌هزارنفری مردم شده‌اند، نمی‌توانند دربارهٔ حضور صلح‌آمیز ایران در منطقه اظهارنظر کنند. این را هم باید اشاره کنم که متأسفانه این کشور‌ها که ادعای مسلمانی دارند طوری عمل می‌کنند که گویی شریکِ دزد و رفیقِ قافله هستند، برخی ابراز دوستی‌ها و ارسال پیام‌های دوستانه به ایران با برخی اقدامات و اظهارنظر‌های آنها در جای دیگر هم‌خوانی ندارد، این رفتار‌ها در دورهٔ اول ترامپ هم وجود داشت و ما از آن باخبر بودیم. سخنانی که انگلیسی‌ها و پیروان آنها علیه ایران می‌کنند بی‌اساس و بی‌فایده است؛ زیرا ایران کشوری مقتدر و با تاریخ چندهزارساله است که در جنگ اخیر قدرتی از خودش نشان داده است که اسرائیل و آمریکا و ناتو هم‌زمان شکست و تسلیم را پذیرفتند.

مشاور امور بین‌الملل مقام معظم رهبری گفت: اکنون افتخار ایران این است که محورِ حمایت از مظلومان است و تا زمانی که این جرثومهٔ فساد یعنی رژیمِ کودک‌کشِ صهیونیستی به تجاوز علیه مسلمانانِ غزه و مقاومتِ لبنان و یمن ادامه می‌دهد، ایران از آنها حمایت قاطع خواهد کرد و کسانی که چشم خود را بر این جنایات بی‌سابقه می‌بندند و با آنها یعنی رژیم غاصب و انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها همکاری می‌کنند، نامشان به‌عنوان دشمنان اسلام و شریک در کشتار مسلمانان در تاریخ ثبت خواهد شد.

