به گزارش ایلنا، در جلسه نشست هم اندیشی مدیران و کارشناسان اجرایی مرکز پیگیری سند تحول و تعالی قوه قضاییه که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری سند تحول قضایی در سالن جلسات این معاونت برگزارشد موضوعاتی ازجمله بررسی اقدامات صورت گرفته در اجرای مصوبات، نحوه ارائه و دریافت گزارش عملکرد و برنامه‌های عملیاتی حوزه‌های مرتبط مورد طرح و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: همۀ بخش‌های قضایی و اداری وظیفه دارند تمام همت خود را معطوف به اجرای مفاد سند به عنوان عالی‌ترین اولویت دستگاه قضایی نمایند و در تحقق تمام و کمال اهداف آن، تلاش کنند. اجرای راهکار‌های مندرج در سند و بهره‌مندی جامعه از نتایج آن، تکلیف همۀ مدیران، کارکنان دستگاه قضایی است و پایبندی و اهتمام در اجرای این سند، اصلی‌ترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های مربوطه خواهد بود.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: سند تحول و تعالی باید مبنای کلیه حرکت‌ها، تصمیمات و اقدامات ما در دستگاه قضایی باشد. همه مسئولان و مدیران در دستگاه قضایی در سطوح مختلف باید ملتزم به اجرای مفاد سند تحول باشند. محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمد‌شده‌ تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم. فهم درست از این سند و اجرای دقیق و صحیح آن زمینه‌ساز ایجاد تحولات چشمگیر و ارتقای کارآمدی درون‌سازمانی و افزایش بهره‌مندی مردم از خدمات قضایی می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین خلیلی تصریح کرد: اولویت اصلی و برنامه اول قوه قضاییه اجرای سند تحول و تعالی است که بر مبنای آن قوه قضاییه قضاوت می‌شود و ارزیابی که نسبت به عملکرد کلان قوه قضاییه صورت می‌گیرد بر مبنای این سند بوده و خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا بیان داشت: تأکیدات ویژه مقام معظم رهبری مبنای کار قوه قضاییه را بر محور این سند قرار داد و ریاست قوه قضاییه به ویژه در سال گذشته در موارد متعددی بیان کرد که تمام واحد‌ها اعم از معاونت‌ها، سازمان‌ها و مراکز تابعه این سند را نه به عنوان یک برنامه عادی یا یکی از ابلاغیه‌های جاری دستگاه قضایی بلکه به عنوان محور و اولویت اصلی با وقت گذاری مضاعف و اهتمام فوق‌العاده نسبت به پیگیری و اجرای آن اقدام و اهتمام ویژه داشته باشند.

خلیلی افزود: طبق گزارش‌های دریافتی و ارائه شده از مرکز پیگیری سند تحول و تعالی نسبت به دوره مشابه قبل و همچنین سال قبل‌تر پیگیری واحد‌ها چند برابر شده است و این سند قضایی‌تر، عملیاتی تر، اجرایی‌تر و برنامه محورتر در واحد‌های سازمانی پیگیری می‌شود. با پیگیری‌ها و اهتمام ویژه که معاون راهبردی و رئیس مرکز پیگیری داشتند از سال گذشته بارگذاری مستندات و انعکاس گزارش عملکردی حاکی از موفیقت در این زمینه بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان این که پیگیری کار تحول در دستگاه قضایی از ضروریات است، گفت: قوه قضاییه نیازمند یک تحول بود و این تحول باید دنبال شود و یقین دارم با همکاران خوبی که در ستاد و استان‌ها در دستگاه قضایی داریم این حرکت تحولی به دست مدیران باکفایت دنبال می‌شود و تاکید من این است که نباید هیچ گونه وقفه‌ای در اقدامات تحولی ایجاد شود.

در پایان معاون اول دستگاه قضا از اقدامات و تلاش‌ها و زحمات همه معاونان، مدیران و کارشناسان مرکز سندتحول و پیگیری که شبانه روز مشغول کار و خدمت رسانی هستند، قدردانی کرد.

در ادامه این جلسه معاونان و کارشناسان مرکز پیگیری اجرای سند تحول به ارائه گزارشی از تکالیف و اقدامات خود مطابق هر یک از راهکار‌های ابلاغی مندرج در سند تحول و تعالی قوه قضاییه پرداختند.

