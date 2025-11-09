معاون اول رئیس جمهور در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن:
۵۱ هزار واحد حمایتی مسکونی به متقاضیان در دولت چهاردهم تحویل داده شد
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه تامین مسکن به ویژه اقشار آسیبپذیر اولویت اصلی دولت پس از تامین و بهبود معیشت مردم است و با اشاره به تحویل ۵۱ هزار واحد مسکونی به متقاضیان در دولت چهاردهم، تصریح کرد: تکمیل و بهرهبرداری ۸۵۴ هزار واحد مسکونی و در راس آن مسکن حمایتی برنامه جدی دولت و به عنوان تکلیف همه نهادها و دستگاههای ذیربط است.
به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که وزرای راه و شهرسازی، نیرو و امور اقتصادی و دارایی، دبیر هیئت دولت، رئیس کل بانک مرکزی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با اشاره به برنامه دولت برای تامین مسکن نیروهای مسلح، کارگران، روستاییان و آموزش و پرورش در کنار اولویت جدی مسکن حمایتی اقشار آسیبپذیر و دهکهای کم درآمد افزود: همه ارکان ذیربط موظف به اجرا و تامین منابع مالی تکمیل و بهرهبرداری واحدهای حمایتی مسکونی در دولت چهاردهم هستند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اقدامات خوب انجام شده در راستای ساخت مسکن محرومین و اقشار آسیب پذیر با کمک کمیته امداد امام خمینی(ره) و وزارتخانهها و دستگاههای مرتبط، افزود: تامین مسکن روستاییان، محرومین و اقشار آسیب پذیر با جدیت دنبال شود چراکه مسکن و اشتغال از مهمترین عوامل مهاجرت روستاییان به حومه شهرها است.
عارف بر ضرورت تمرکززدایی و در اختیار قرار دادن امکانات و مسئولیتها به ویژه در حوزه ساخت مسکن به استانداریها تاکید کرد و ادامه داد: اولویت اول دولت در سال جاری ساخت مدارس و پس از آن مسکن حمایتی روستاییان و اقشار کم درآمد است که باید بخشی از منابع با پیشنهادهای استانداران از طریق مسئولیت اجتماعی و یا مولدسازی دیده شود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه برنامه و باور دولت بر این مبنا است که اداره همه امور استانها به استانداران و تشکیلات استانی داده شود، افزود: باید اختیارات لازم در زمینه ساخت مسکن به استانداران تفویض شود.
وی تصریح کرد: حداقل ۱۰ درصد از بودجه مولدسازی استانها در هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت در اختیار مسکن حمایتی قرار گیرد.
عارف اهمیت ساخت مسکن خود مالکی را خاطرنشان ساخت و بیان کرد: باید فعالان بخش خصوصی در حوزه ساخت مسکن را رها نکرده و کمکهای لازم به آنان داده شود.
همچنین در بیست و دومین جلسه شورای عالی مسکن که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی از وضعیت بازار مسکن و پیشرفت پروژههای حمایتی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که طبق این گزارش در دولت چهاردهم ۵۱ هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است و برای ۱۴۱ هزار واحد نیز تا پایان سال جاری برنامهریزیها و اقدامات لازم انجام شده است.
سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و بهرهبرداری ۸۵۴ هزار واحد واحد حمایتی مسکونی برای پروژههای مسکن شهری و متقاضیان دهکهای کم درآمد را ارائه کرد.
در ادامه نیز برنامه تامین مالی تکمیل و بهرهبرداری واحدهای حمایتی مسکونی در تعهد دولت (۸۵۴ هزار واحد) و تکالیف دستگاههای اجرایی برای تامین منابع مالی مورد نیاز بررسی و مصوب شد.
همچنین در این جلسه برخی از استانداران در ارتباط ویدئو کنفرانسی به بیان مسائل و مشکلات خود در زمینه ساخت مسکن شهری و روستایی پرداختند.