مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اتحاد مردم و رشادت نیرو‌های مسلح سبب ناکامی دشمنان شد

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی ارتش گفت: دفاع مقدس ۱۲ روزه نه‌تنها صحنه‌ای از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن بود، بلکه رشادت نیرو‌های مسلح و هماهنگی بی‌نظیر نیرو‌ها را به نمایش گذاشت.

به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «یوسف قربانی» در جمع فرماندهان و کارکنان ستاد نزاجا با اشاره به حماسه‌های خلق‌شده در دفاع مقدس ۱۲ روزه، اظهار داشت: این حماسه نه‌تنها صحنه‌ای از مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر تجاوزات دشمن بود، بلکه رشادت نیرو‌های مسلح و هماهنگی بی‌نظیر نیرو‌ها را به نمایش گذاشت که این مهم به نوبه‌ی خود سبب پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مانع از دستیابی دشمنان به اهداف شوم خود شد.

امیر سرتیپ قربانی افزود: امروز شکوه، عظمت و اقتدار نیرو‌های جان‌برکف مسلح بر همگان روشن است و موجب دل‌گرمی مردم در داخل و ترس دشمنان خارجی شده و همین ترس، آنها را به فکر آسیب و ضربه‌زدن به نیرو‌های مسلح انداخته است که بایستی همواره در این زمینه بیش از پیش آگاه باشیم.

معاون هماهنگ‌کننده نزاجا یادآور شد: رژیم صهیونیستی با حمله‌ای که در ۲۳ خردادماه انجام داد در پی تحقق اهدافی مانند ایجاد ناامنی در کشور، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی و در نهایت تجزیه کشور بود.

وی ادامه داد: اهداف دشمن در مرحله مقدماتی به شهادت‌رساندن فرماندهان نظامی، تخریب ساختمان‌های مسکونی و شهادت مردم، ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و ایجاد شکاف بین مردم و حاکمیت بود؛ امّا همگان مشاهده کردند که در جنگ ۱۲ روزه، شاهد بهترین انسجام در حوزه‌های میدان، دیپلماسی و ملت بودیم که با نصرت الهی و رهبری مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در نهایت سبب ناکامی دشمنان شد.

امیر قربانی با اشاره به آمادگی بی‌نظیر نیرو‌های مسلح خاطرنشان کرد: دشمنان بدانند که اگر مجدداً خیال واهی حمله به کشورمان را در سر بپروراند، شک نداشته باشند که با پاسخ کوبنده‌ای مواجه خواهند شد.

