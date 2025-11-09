همسر شهید سرلشکر ولیالله فلاحی دار فانی را وداع گفت
همسر گرامی شهید سرلشکر ولیالله فلاحی، فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به همسر شهیدش پیوست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، شهیندخت مجیدی طالقانی، همسر گرامی شهید سرلشکر ولیالله فلاحی رییس اسبق ستاد مشترک ارتش بر اثر کهولت سن و بیماری، دار فانی را وداع گفت و به همسر شهیدش پیوست.
مرحومه شهیندخت مجیدی طالقانی در طول سالهای مبارزه و نیز مسئولیتهای شهید فلاحی همواره به عنوان یک پشتیبان قوی در کنار او حضور داشت و در سختترین شرایط، از آرمانهای انقلاب و شهدا دفاع کرد و در ترویج و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسلهای جوان نقش مؤثری داشت.
زمان مراسم تشییع و تدفین این مرحومه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
شهید سرلشکر ولی الله فلاحی یکی از برجسته ترین فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سمت فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
وی در تاریخ بیست و نهم خرداد ماه ۱۳۵۹ به ریاست ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب و در همان زمان آشوب و درگیری، در مناطق غربی و جنوبی کشور حضور یافت و با وجود مسئولیت ستاد ارتش، بیشتر اوقات خود را درمناطق عملیاتی و در خط مقدم در کنار نیروهای رزمنده حضور داشت.
امیر سرلشکر فلاحی افسری در امور نظامی بسیار عالم و مدیری برجسته، اثرگذار و کوشا بود و تا آنجا که در توان داشت برای هماهنگی نیروهای مسلح و دفاع از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مقابل هجمه گروهک ها، برنامه ریزی و تلاش کرد.
پس از کسب پیروزی ارزشمند در عملیات ثامن الائمه(ع) وی در شامگاه هفتم مهرماه به همراه تعداد دیگری از فرماندهان جنگ به قصد دیدار با حضرت امام خمینی (ره) فرمانده کل قوا و ارائه گزارش به محضر ایشان راهی تهران شدند که با سقوط هواپیمای حامل آنان در نزدیکی تهران به درجه رفیع شهادت نائل شد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، شهید فلاحی در جرگه یکی از موفقترین فرماندهان و روسای ستاد در تاریخ ارتش ایران به شمار میآید. از جمله ویژگیهای او می توان به «شناخت دقیق و درست سازمان ارتش و چگونگی عملکرد آن»، «واقع نگری و برداشت ژرف و درست نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی» و همچنین «باور به کاربردی کردن دانش نظامی در جریان طراحی راهبردها و راهکنش های جنگی» اشاره کرد.