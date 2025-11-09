طی پیامی؛رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش درگذشت همسر شهید فلاحی را تسلیت گفت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، حجت الاسلام و المسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی، درگذشت شهیندخت مجیدی طالقانی، همسر گرامی شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی را تسلیت گفت.

متن پیام رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِی إِلَى رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً * فَادْخُلِی فِی عِبَادِی * وَادْخُلِی جَنَّتِی»

خبر درگذشت بانوی صبور و فداکار، مرحومه شهیندخت مجیدی طالقانی، همسر گرامی شهید سرلشکر ولی‌الله فلاحی، موجب اندوه و تالم خاطر شد.

بی‌تردید، زندگی در کنار شهیدی بزرگوار که عمر خویش را در راه اعتلای میهن اسلامی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس نثار کرد، رسالتی سترگ و توفیقی الهی است. این بانوی بزرگوار، در طول سال‌های مبارزه با طاغوت، پشتیبانی مومنانه از شهید فلاحی و مبارزات انقلابی او و پس از انقلاب و در دوران مسئولیت‌های سنگین شهید فلاحی به عنوان فرماندهی نیروی زمینی و ریاست ستاد مشترک ارتش نیز همراه همیشگی ایشان بود.

آن بانوی بزرگوار با تأسی به حضرت زینب(س)، سالیان متمادی با تحمل رنج‌ها و دشواری‌های ناشی از فقدان همسر شهید خویش، الگویی درخشان از صبر، ایمان و وفاداری را به نمایش گذاشت و با پاسداری از یاد و راه شهید سرلشکر فلاحی، نقشی ماندگار در استمرار آرمان‌های والای شهدا ایفا کرد.

اینجانب این ضایعه را به خانواده معزز شهید سرلشکر فلاحی، بستگان گرامی، جامعه ایثارگران، ارتش غیور جمهوری اسلامی ایران و همه ارادتمندان فرهنگ ایثار و شهادت تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مؤمنه رحمت و مغفرت واسعه الهی و همنشینی با حضرت فاطمه(س) و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌کنم.

روحشان شاد و یادشان گرامی.