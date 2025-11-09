در حکمی از سوی پزشکیان صورت گرفت؛
انتصاب حجتالاسلام والمسلمین رستمی به عنوان رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان
رئیس جمهور در حکمی حجتالاسلام والسملین جناب آقای مصطفی رستمی را به عنوان «رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان» منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حکمی ضمن انتصاب حجتالاسلام والسملین جناب آقای مصطفی رستمی را به عنوان «رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان» تصریح کرد: انتظار دارد با اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور، ضمن بهرهگیری از کلیه امکانات موجود و تشریک مساعی سایر اعضای محترم و دستگاههای مرتبط در پیشبرد اهداف کلان ستاد مجدانه کوشا باشید.
متن حکم رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
حجتالاسلام والسملین جناب آقای مصطفی رستمی
رئیس محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در دانشگاهها
در اجرای تبصره(4) ماده(5) سند ترویج و تسهیل ازدواج دانشگاهیان مصوب 26 آبان 1400 شورایعالی انقلاب فرهنگی، به موجب این حکم به عنوان «رئیس ستاد ازدواج دانشگاهیان» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ با اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور، ضمن بهرهگیری از کلیه امکانات موجود و تشریک مساعی سایر اعضای محترم و دستگاههای مرتبط در پیشبرد اهداف کلان ستاد مجدانه کوشا باشید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران