پزشکیان در پیامی به مناسبت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی:
جامعهای که بر پایه فرهنگ گفتوگو، مسئولیتپذیری و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده است
رئیس جمهور با بیان اینکه فرهنگ عمومی بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایه استحکام اجتماعی است، تصریح کرد: جامعهای که بر پایه فرهنگ گفتوگو، احترام متقابل، مسئولیتپذیری شهروندی و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده و پایدار بوده و بستری پایدار برای افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی میشود.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به مناسبت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آیینها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است. این بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخیایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش فرهنگ در تحکیم جمهوری اسلامی ایران و تقویت همبستگی ملت بزرگ ما است. چهار دهه تلاش اندیشمندان و نخبگان فرهنگی در این در عرصه مهم فرهنگ عمومی، سرمایهای ارزشمند در مسیر اعتلای فرهنگ و تحقق جامعهای متوازن، دیندار، اخلاقمدار و پیشرو بوده است.
فرهنگ عمومی بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایه استحکام اجتماعی است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آیینها و سبک زندگی ایرانی - اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است.
جامعهای که بر پایه فرهنگ گفتوگو، احترام متقابل، مسئولیتپذیری شهروندی و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده و پایدار بوده و بستری پایدار برای افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی میشود.
این پایداری و بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخیایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت. وفاق ملی در واقع حاصل همافزایی عقل و تجربه جمعی و پشتوانهای برای تصمیمسازی درست و عبور از چالشهای اجتماعی و اقلیمی است. این همگرایی فرهنگی زمینهساز رشد متوازن ایران انقلابی و اسلامی است.
از این رهگذر، فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترینها است. از تقویت دینداری جامعه اسلامی و ایرانی تا بهبود فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیطزیست، از ارتقای سبک زندگی سالم و ایرانی - اسلامی تا تحکیم بنیان خانواده و از همافزایی برای عبور از چالشهای اقلیمی تا افزایش سرمایه اجتماعی نظام، همه در گرو ارتقای فرهنگی عمومی وایمان به سرنوشت مشترک ملت است.
اینجانب ضمن قدردانی از زحمات صادقانه اعضای شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت استمرار وفاق ملی به عنوان راهبردی اساسی جهت تعالی و انسجام ایران عزیز تأکید دارم و باور دارم به یاری خدا و همدلی مردم آینده فرهنگی کشور سرشار از امید، عدالت و پیشرفت خواهد بود.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران