نشست بررسی الزامات بازسازی و بازآرایی محور مقاومت برگزار شد
نشست تخصصی تحولات جدید در ساختار مقاومت و الزامات بازسازی آن با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران حوزه سیاست و امنیت منطقهای، در معاونت راهبردی رئیس جمهور برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاونت راهبردی رئیس جمهور در این نشست که به ابتکار کارگروه تخصصی امنیت منطقهای و مقاومت معاونت راهبردی رییس جمهور با هدف تبیین مسیرهای نوین برای ارتقای کارآمدی محور مقاومت در شرایط متحول کنونی برگزارشد، صاحبنظران با اشاره به تغییر موازنه قدرت در منطقه و بازتعریف نقش بازیگران، تأکید کردند.
در این نشست کارشناسان عنوان کردند آینده مقاومت در گرو بازتعریف نقش، بازسازی درونی و ارتقای گفتمان همگرای منطقهای است؛ رویکردی که بتواند همزمان با حفظ اصول راهبردی، به تقویت ثبات، امنیت و عدالت در سطح منطقه کمک کند.
به گفته کارشناسان حاضر در این نشست مقاومت برای حفظ نقش بازدارنده و مؤثر خود، نیازمند بازسازی ساختاری، گفتمانی و نهادی است و باید از الگوی بازدارندگی صرف عبور کرده و به سمت پویایی چندسطحی و نظم درونی جدید حرکت کند تا بتواند ضمن حفظ اصول بنیادین، خود را با شرایط تازه محیطی منطبق سازد.
همچنین کارشناسان مطرح کردند مقاومت برای تداوم نقش خود در نظم نوین منطقه، باید میان توان میدانی و ظرفیتهای فرهنگی، اقتصادی و رسانهای تعادل و پیوستگی مؤثر برقرار کند.
براین اساس پیشنهاد شد سازوکار دائمی رصد و راهبری تحولات مقاومت در سطح نهادهای سیاستگذار شکل گیرد تا ضمن هماهنگی ابعاد مختلف این محور، تصمیمات کلان بر پایه دادههای واقعی و روندهای میدانی اتخاذ شود.
بازگشت به الگوی «جبهه مقاومت» بهعنوان ساختاری شبکهای و چندکانونی"، بازنگری در گفتمان مقاومت بر پایه عدالتخواهی، انسانمحوری و مشروعیت اجتماعی، بازسازی منابع انسانی و تقویت ظرفیتهای سازمانی در مناطق کلیدی، تنظیم روابط متوازن میان دولتهای همسو و جنبشهای مقاومت برای انسجام تصمیمسازیها و توسعه دیپلماسی چندسطحی برای کاهش تنشها و گسترش همافزایی منطقهای از جمله محورهای مورد تاکید قرار گرفته در این نشست بود.