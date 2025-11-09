مردم در خرید مسکن و پرداخت اجاره بها با چالش مواجه هستند

به گزارش ایلنا، سلمان ذاکر در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به سامانه‌های مرتبط با واردات و صادرات اظهار کرد: ۳۷ سامانه در حوزه واردات و صادرات فعال است و علاوه بر آن، سامانه‌های بهینه‌سازی ارز و سامانه بازرگان نیز ایجاد شده‌اند تا تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. یکی از این سامانه‌ها، مطابق قانون، به ثبت اموال غیرمنقول اختصاص دارد. سه سامانه ثبت شده، سامانه خودنویس در وزارت راه و شهرسازی مستقر هستند و سامانه ایران املاک نیز در ثبت و به صورت مستقل فعالیت می‌کند.

نماینده مردم ارومیه در مجلس، فلسفه قانون مربوطه را مدیریت املاک، کاهش قیمت‌ها، به روز کردن اطلاعات و امکان نظارت نهادهای امنیتی برشمرد و افزود: اما با این قانون، هم‌اکنون قراردادهای غیرشمول امکان معامله در این سامانه‌ها را ندارند. ملک‌های قولنامه ای، شرکت‌های تعاونی، هیئت‌های امنایی، سندهای دفترچه‌ای و سندهای (مشاع) قابلیت معامله ندارند. چه کسی این محدودیت‌ها را ایجاد کرده است؟ آیا جز لایحه دولت و ارائه آن به مجلس؟ به نظر من، برادران ما باید در برخی قوانین تجدیدنظر کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن در ادامه وضعیت بازار مسکن را تشریح کرد: امروز خرید و فروش مسکن به شدت کاهش یافته است و مردم دچار مشکل شده‌اند. اجاره و پرداخت وام مسکن با چالش مواجه است و دولت نیز در ساخت و ساز عملکرد قابل توجهی ندارد. در کشور ۲۰۰ هزار واحد صنفی فعال است که در این واحدها حدود ۳ میلیون نفر مشغول به فعالیت هستند. فقط در استان‌های آذربایجان غربی، ۱۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه فعالیت هستند و ۵۰ هزار نفر دیگر گرفتار و مشغول این حوزه‌ها هستند. این افراد نان‌آور خانواده خود هستند و زندگی خود را مدیریت می‌کنند.

انتهای پیام/