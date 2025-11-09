خبرگزاری کار ایران
فرودگاه مراغه حق تاریخی و قانونی مردم مراغه است

نماینده مردم مراغه در مجلس تذکری خطاب به رییس جمهور گفت: فرودگاه مراغه جزئی جدانشدنی از این شهر است و این حق، هم از منظر قانونی و هم از منظر تاریخی و شرعی برای مردم محفوظ است، هیچ فرد یا نهادی حق تهدید، محاصره یا تصاحب آن را ندارد.

به گزارش ایلنا، سیدفرید موسوی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرودگاه مراغه در تذکری جدی به دولت و شخص رئیس‌جمهور گفت: این فرودگاه با بودجه مردم و نه صرفاً بودجه دولتی ساخته شده و حاصل همت، اتحاد و غیرت مردم مراغه در سال‌های سخت پس از جنگ است. این فرودگاه براساس مجوزهای دولتی ریال به ریال آن را مردم پرداخت کرده‌اند و نه حاصل تصمیم یک اداره است.

نماینده مردم عجب‌شیر و مراغه در مجلس شورای اسلامی افزود: تمام نقشه‌ها، مصوبات و اسناد رسمی کشور نشان می‌دهد، فرودگاه مراغه جزئی جدانشدنی از این شهر است و این حق، هم از منظر قانونی و هم از منظر تاریخی و شرعی برای مردم محفوظ است، هیچ فرد یا نهادی حق تهدید، محاصره یا تصاحب آن را ندارد.

وی همچنین نسبت به شنیده‌ها درباره تصمیماتی در دولت مبنی بر تغییر وضعیت این فرودگاه هشدار داد و خطاب به دولت، به ویژه رئیس جمهور، وزیر کشور و وزیر راه گفت: بی‌تفاوتی در برابر این اقدامات جایز نیست. این تذکر صرفاً مربوط به یک روز یا یک سال نیست یا موضوع مقطعی نیست، بلکه برای تاریخ و حقوق مردم مراغه اهمیت دارد.

موسوی در پایان تأکید کرد: مردم مراغه صبورند، اما در برابر تهدیدات حقوقی و تاریخی خود کوتاه نخواهند آمد.

 

