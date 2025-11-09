خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حجت‌الاسلام نادری:

دست کشور در تعداد و تنوع موشک‌ها پر است/ سلاح‌های ما به بیش از ۳۰ مدل رسیده

دست کشور در تعداد و تنوع موشک‌ها پر است/ سلاح‌های ما به بیش از ۳۰ مدل رسیده
کد خبر : 1711591
لینک کوتاه کپی شد.

معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه با تأکید بر اینکه قدرت موشکی ایران به دنبال جنگ ۱۲ روزه چند سال جلوتر افتاد، گفت: دست کشور در تعداد و تنوع موشک‌ها پر است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام نادری در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه) به مناسبت معرفی برنامه‌های هفته نیروی هوافضا برگزار شد، اظهار کرد: ۵ فرمانده نیروی هوافضای سپاه تاکنون به درجه رفیع شهادت نائل شدند از شهیدان والامقام حاج احمد کاظمی، زاهدی، تهرانی مقدم، سلامی که سال ها فرمانده این نیرو بودند و در نهایت شهید حاجی‌زاده که اخیرا به شهادت رسید.

معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه همچنین گفت: امسال ما فرماندهی آقای حاجی‌زاده را بیشتر حس و بیشتر لمس کردیم و مصداق بارز این عبارت است که شهدا زنده‌اند.

حجت‌الاسلام نادری ادامه داد: رژیم خبیث صهیونیستی اشتباه کرد که فکر می‌کرد با به شهادت رساندن فرماندهان نیروی هوافضا می‌تواند مسیر رشد و بالندگی را از بین ببرد. در حالی که امسال بیشتر از همیشه حضور شهید حاجی‌زاده را در کنار خود احساس می‌کنیم و ایشان همیشه مانند یک فرمانده کارها را مدیریت کرده و جلو می‌برد.

معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه گفت: وقتی خاطرات شهیدان حاجی‌زاده و طهرانی‎ مقدم را مرور می‌کنیم حتی یک موشک هم نداشتیم اما امروز تنوع سامانه‌ها و سلاح‌های ما به بیش از ۳۰ مدل رسیده و دست کشور پر است.

حجت‌الاسلام نادری تاکید کرد: علت غیظ و خشمی که دشمنان نسبت به قدرت موشکی ما دارند، ضربه‌های مهلکی است که فرماندهی موشکی ما به این‌ها وارد کرده است. 

معاون روابط عمومی نیروی هوا فضای سپاه ادامه داد: رژیم صهیونیستی که در این جنگ ۱۲ روزه مدعی بود ما قدرت موشکی ایران را دو سال به عقب برمی‌گردانیم، بحمدالله نه تنها موفق نشد بلکه قدرت موشکی ما چند سال جلوتر افتاده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ