دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه گفت: محرومیتزدایی فقط ساخت خانه و مدرسه نیست، بلکه احیای عزت و کرامت انسانهاست و این مأموریت بزرگ، رسالت گروههای جهادی است.
به گزارش ایلنا، سردار «سیدضیاءالدین حزنی» دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه، در همایش تجلیل از مدیران و فعالان جهادی استان سمنان که صبح امروز در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد، با تجلیل از مجاهدتهای جهادگران استان اظهار داشت: گروههای جهادی بازوان توانمند انقلاب اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از چهره کشور هستند و هر جا که روحیه جهادی وجود دارد، امید، پیشرفت و خدمت بیمنت نیز دیده میشود.
وی با اشاره به نقش راهبردی گروههای جهادی در توسعه مناطق محروم افزود: جهادگران مردمی با کمترین امکانات و بیشترین ایمان، در دورترین نقاط کشور منشأ تحولات بزرگ شدهاند. محرومیتزدایی فقط ساخت خانه و مدرسه نیست، بلکه احیای عزت و کرامت انسانهاست و این مأموریت بزرگ، رسالت گروههای جهادی است.
سردار حزنی ادامه داد: استان سمنان با ظرفیت عظیم جهادگران، صندوقهای قرضالحسنه و مجموعههای مردمی، میتواند الگویی موفق از همافزایی در مسیر خدمترسانی و تحقق شعار «خدمت خالصانه، پیشرفت مومنانه» باشد. قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی نیز با همه توان در کنار جهادگران و مردم این استان ایستاده است.
در این همایش که با حضور حجتالاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه سمنان، دکتر سیدمحمدرضا کولیوند استاندار سمنان، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم آلمحمد (عج) استان، جمعی از مدیران اجرایی، فرماندهان، گروههای جهادی و فعالان مردمی برگزار شد، از برترین گروههای جهادی، مدیران فعال و صندوقهای قرضالحسنه نمونه استان با لوح سپاس و تندیس افتخار تقدیر بهعمل آمد.
این آیین، نمادی از استمرار روحیه ایثار، همدلی و خدمت بیمنت در مسیر لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحقق آرمانهای انقلاب در میدان عمل عنوان شد.