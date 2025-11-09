خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سردار حزنی:

محرومیت‌زدایی فقط ساخت مدرسه نیست، بلکه احیای کرامت انسان‌هاست

محرومیت‌زدایی فقط ساخت مدرسه نیست، بلکه احیای کرامت انسان‌هاست
کد خبر : 1711575
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه گفت: محرومیت‌زدایی فقط ساخت خانه و مدرسه نیست، بلکه احیای عزت و کرامت انسان‌هاست و این مأموریت بزرگ، رسالت گروه‌های جهادی است.

به گزارش ایلنا،  سردار «سیدضیاءالدین حزنی» دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت‌زدایی سپاه، در همایش تجلیل از مدیران و فعالان جهادی استان سمنان که صبح امروز در سالن یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد، با تجلیل از مجاهدت‌های جهادگران استان اظهار داشت: گروه‌های جهادی بازوان توانمند انقلاب اسلامی در تحقق عدالت اجتماعی و رفع محرومیت از چهره کشور هستند و هر جا که روحیه جهادی وجود دارد، امید، پیشرفت و خدمت بی‌منت نیز دیده می‌شود.
 
وی با اشاره به نقش راهبردی گروه‌های جهادی در توسعه مناطق محروم افزود: جهادگران مردمی با کمترین امکانات و بیشترین ایمان، در دورترین نقاط کشور منشأ تحولات بزرگ شده‌اند. محرومیت‌زدایی فقط ساخت خانه و مدرسه نیست، بلکه احیای عزت و کرامت انسان‌هاست و این مأموریت بزرگ، رسالت گروه‌های جهادی است.
 
سردار حزنی ادامه داد: استان سمنان با ظرفیت عظیم جهادگران، صندوق‌های قرض‌الحسنه و مجموعه‌های مردمی، می‌تواند الگویی موفق از هم‌افزایی در مسیر خدمت‌رسانی و تحقق شعار «خدمت خالصانه، پیشرفت مومنانه» باشد. قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی نیز با همه توان در کنار جهادگران و مردم این استان ایستاده است.
 
در این همایش که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه سمنان، دکتر سیدمحمدرضا کولیوند استاندار سمنان، سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه قائم آل‌محمد (عج) استان، جمعی از مدیران اجرایی، فرماندهان، گروه‌های جهادی و فعالان مردمی برگزار شد، از برترین گروه‌های جهادی، مدیران فعال و صندوق‌های قرض‌الحسنه نمونه استان با لوح سپاس و تندیس افتخار تقدیر به‌عمل آمد.
 
این آیین، نمادی از استمرار روحیه ایثار، همدلی و خدمت بی‌منت در مسیر لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و تحقق آرمان‌های انقلاب در میدان عمل عنوان شد.
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ