شرکت های واسطه ای حذف شود تا فشار اقتصادی بر کارگران و مردم کاهش یابد

به گزارش ایلنا، مهدی فلاح در نشست علنی امروز (یکشنبه؛ ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، در تذکر شفاهی خود نسبت به عدم تعیین تکلیف نیروهای شرکتی انتقاد کرد و گفت: موضع مجلس در راستای حذف واسطه‌ها از روند پرداخت دریافتی نیروهای شرکتی کاملاً شفاف و صریح است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس ادامه داد: قرار نبود به اسم خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت، شرکت‌های واسطه‌ای ایجاد شوند و چون این شرکت‌ها پول دارند، روز به روز فربه‌تر و کارگران و قشر زحمتکش جامعه روز به روز ضعیف‌تر شوند. این قشر انتظار دارند که دولت هر چه سریع‌تر تصمیم بگیرد و واسطه‌ها را حذف کند. در حال حاضر بهانه عدم حذف به دلیل وجود بار مالی این قانون است؛ آیا حذف واسطه‌ای که کار نمی‌کند و فقط حقوق را از دولت می‌گیرد و به نیروی کار می‌دهد بار مالی برای دولت دارد؟

وی با اشاره به قرار گیری در موقعیت نه صلح و نه جنگ و آمادگی برای دفاع از سرزمین خود ادامه داد: در این شرایط هر تصمیمساز و تصمیم گیری که با ایجاد شوک به جامعه باعث کاهش و کندی روند آماده‌سازی شود، دانسته یا ندانسته در صف دشمنان این نظام اسلامی قرار می‌گیرد، همچنین نیروهای امنیتی باید حواسشان به «نیروهای کشمیری‌های درون نظام» باشد.

فلاح با انتقاد از فرمول گران‌سازی اظهار داشت: بارها ثابت شده است که فرمول گران‌سازی در کشور راه‌حل مسئله مدیریت منابع نیست. مگر با گران‌سازی توانستید سفره مردم را گسترش دهید یا بالعکس باعث شدید تا روز به روز قدرت خرید مردم کمتر شود؟ این فرمول، فرمول هدفمند کردن یارانه‌ها نیست بلکه این فرمول فروپاشی اقتصادی کشور است.

این نماینده مردم در مجس دوازدهم افزود: مگر با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، جبران افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی از طریق بیمه‌ها صورت گرفت و مشخص نیست این ما به تفاوت اگر به بیمه‌ها نرفته به کجا رفته است.

وی جلوگیری از قاچاق بنزین و توقف تولید خودروهای پرمصرف را جایگزین مناسب گرانسازی بنزین دانست و گفت: چرا به مردم فشار می آورید؟ مگر مردم گناهی کرده‌اند که باید تنبیه شوند؟ آسان‌ترین روش همیشه بهترین روش نیست. جلوی خام‌فروشی‌ها را بگیرید و با فرآوری باعث افزایش ارزش‌افزوده شوید.

انتهای پیام/