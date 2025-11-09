به گزارش ایلنا، رمضانعلی سنگدوینی، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا، در نطق میان‌دستور خود در صحن علنی امروز (یک‌شنبه ۱۸ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه‌زهرا(س) سلام و ایام فاطمیه، گفت: درگذشت ناگهانی صابر کاظمی، والیبالیست توانمند و جوان برومند و افتخارآفرین تیم ملی والیبال جمهوری اسلامی ایران در استان گلستان و فرزند شایسته دیار آق‌قلا را به عموم مردم، مسئولین و خانواده محترم و پدر مادر عزیزش تسلیت می‌گویم. بی‌تردید صابر نه‌تنها ستاره‌ای درخشان در آسمان ورزش کشور، بلکه الگویی از تلاش، غیرت، تعصب، همت و اخلاق برای جوانان این سرزمین محسوب می‌شود. جا دارد از حضور پرشور مردم عزیز، مسئولین استانی و کشوری در تشکیع پیکر این قهرمان ملی تشکر کنم.

نماینده مردم گرگان و آقلا در مجلس در ادامه با تشکر از سفر دکتر قالیباف، ریاست مجلس شورای اسلامی به حوزه انتخابیه وی و مصوباتی که حدود دو هفته قبل ابلاغ شد، این مصوبات را شامل شیرین‌سازی آب دریا، تأمین مالی سد نرماب، تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی علی‌آباد، احداث مجتمع پتروشیمی گلستان، احیای خلیج گرگان، تکمیل سالن شش‌هزار نفری، بهسازی و نوسازی راه‌های اصلی، قطعه کمربندی گرگان، احداث خوابگاه فرهنگیان و واگذاری مجموعه سوارکاری گنبد و آق‌قلا خواند و تصریح کرد: لازم است که حتما مسئولان و وزرا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که در جلسه حضور داشتند و مصوبات را ابلاغ کردند، حتما این مصوبات رو دنبال و پیگیری بکنند.

سنگدوینی در ادامه خطاب به رئیس جمهور، با اشاره به اینکه در آستانه سفر دولت به استان گلستان هستیم، گفت: گلستان نیازمند توجه ویژه است؛ چراکه در ردیف چهار استان محروم کشور است. با عنایت به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه این استان، نیازمند تصمیمات مناسبی برای ظرفیت‌های گردشگری، صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، توسعه منطقه آزاد اینچه‌برون و کریدور شمال به جنوب برای تقویت ارتباط با کشورهای اوراسیا و آسیای میانه در جهت روابط اقتصادی، تجاری و منطقه‌ایی و انتقال کالا توسط ریل با هزینه‌های کمتر است. دستور دهید جلسه‌ای با حضور استاندار گلستان و مجمع نمایندگان برای مصوبات سفر در نهاد ریاست جمهوری برگزار شود.

وی در ادامه خطاب به رئیس‌جمهور و وزرای نفت، نیرو، تعاون کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه قیمت گاز، برق و آب افزایش پیدا کرده است؛ تصریح کرد: زمزمه‌هایی هم درباره افزایش قیمت بنزین وجود دارد؛ شما خودتان دردمند هستید، چند دوره نماینده مردم در مجلس بودید، در دوره‌ای بهداشت بودید کشور انسانی هستید که این‌ها رو لمس کردید. حتماً مطلعید که ۵۳ درصد ناوگان حمل‌ونقل و ۹۰ درصد ناوگان موتور سیکلت کشور فرسوده است و ناوگان جدیدی که وارد می‌شود با اسقاطی که باید خارج شود؛ هم‌خوانی ندارد. مصارف خودروهای سبک تولیدی داخل ۱۲ تا ۱۴ لیتر بنزین در ۱۰۰ کیلومتر است و دوگانه‌سوز کردن خودروها متوقف شده بود و ال پی جی براساس قانون در سبد سوخت حمل‌ونقل نیست.

نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس ادامه داد: این در حالی است که ۵۷ درصد از این مردم از ۱۰۰ درصد خودرو ندارند و تنها ۴۳ درصد خودرو دارند ۲۹ درصد از ۴۳ درصد برای امرار معاش خودرو دارند.

سنگدوینی در پایان خطاب به رئیس جمهور تصریح کرد: در حالی که هنوز کالا برگ را اجرا نکردید، در حال گران کردن برق، آب، گاز و بنزین هستید. خواهش می‌کنم اول جامعه را آماده و دهک‌های پایین جامعه رو تأمین کنید، بعد به سراغ گران کردن کالاها بروید.

