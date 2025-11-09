رضازاده در نطق میان دستور:
در برخی مناطق لوازم آرایشی به وفور یافت میشود اما داروهای حیاتی بیماران کمیاب است
نماینده مشکینشهر با اشاره به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی، تصریح کرد: از وزیر بهداشت تقاضا دارم که رسیدگی ویژهای به کمبود دارو و تجهیزات پزشکی بهویژه برای بیماران دیالیزی، پیوندی و سرطانی داشته باشند؛ مشاهده میشود که در برخی مناطق لوازم آرایشی به وفور یافت میشود اما داروهای حیاتی بیماران کمیاب است و این وضعیت نیازمند مدیریتِ فوریت و عدالت در توزیع است.
به گزارش ایلنا، بابک رضازاده نماینده مردم مشکین شهر در صحن علنی امروز ( یکشنبه، 18 آبان ماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تقدیر از رهبری و مدیریت مدبرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی 12 روزه، گفت: برای انجام این جنگ سال ها برنامه ریزی شده بود اما با مدیریت امام امت توانستیم جلوی دشمنان بایستیم.
وی افزود: از رسانه ملی تشکر می کنم که پس از مراسم یوم الله 13 آبان ماه گوشه هایی از این مراسم را در استان های کشور با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار» به نمایش گذاشت.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دوازدهم بر ضرورت حفظ انسجام ملی و همبستگی مردم حول محور ولایت فقیه تأکید کرد و ادامه داد: حفظ وحدت و پرهیز از اختلاف، رمز عزت و سربلندی ایران و به اندازه ای مهم است که امام علی ( ع ) در فرازی از خطبه قاصعه با نگاهی ویژه ای به آن پرداخته است و ایشان در تبیین تاریخ امت هشدار میدهد که تفرقه و ترک دین، عامل ذلت ملتها بوده است و سه حلقهٔ تاریخی را ترسیم میکند که حلقهٔ نخست، دوران انبیای ابراهیمی، حلقهٔ دوم، دورهای که امامزادگان و پیامبرزادگان تحت ظلم تبهکاران قرار گرفتند و حلقهٔ سوم، ظهور اسلام که توحید را بازگرداند، اتحاد را ایجاد و سلامت فکری و اجتماعی را بازسازی کرد و پیام صریح ایشان این است که اگر ملتها از تفرقه دوری نکنند، ممکن است بار دیگر به دورهٔ ذلت بازگردند بنابراین اگر ایران عزیز را میخواهیم، باید در این مقطع حساس که جنگ 12 روزه را پشت سر گذاشتیم و با تحریم های ظالمانه مواجه هستیم بر وحدت، انسجام ملی و خدمت صادقانه به مردم تمرکز کنیم.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت توجه به دانشجویان خارج از کشور تاکید کرد و گفت: دانشجویانی که بهعلت مشکلات مختلف در خارج تحصیل کردهاند یا اکنون قصد بازگشت دارند را دریابید؛ وزارت علوم و وزارت بهداشت و درمان باید سازوکارهایی فراهم کنند تا این دانشجویان بتوانند به روند تحصیلی و پژوهشی خود در داخل کشور ادامه دهند و از توان علمی آنها بهرهبرداری شود.
وی با تاکید بر توجه به عدالت منطقهای و کاهش تبعیض و با اشاره به جمله ای شهید بهشتی، یادآور شد: ایشان بیان کرد که مردم از محرومیت و تبعیض ناراحت نیستند بلکه از تبعیض دلگیر هستند؛ مالیات بر ارزش افزوده و منابعی که بین استانها توزیع میشود باید با نگاه عدالتمحور تخصیص یابد و خواهان مدیریت عادلانه منابع هستیم تا محرومیتهای استانی و مرزی کاهش یابد و نه اینکه تنها به مراکز توجه شود.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس جمهور و سران قوا خواستار توجه ویژه به استانهای مرزی و حملونقل شهری و روستایی شد و گفت: استانهای مرزی نیازمند توجه و برنامهریزی ویژهاند بهعنوان نمونه، استان اردبیل و بسیاری از مناطق مرزی جادههای مواصلاتی مناسبی ندارند؛ جادههایی که هنوز دو بانده نشدهاند و جان مردم را به خطر میاندازد و ما به دنبال عکس یادگاری یا نمایش تبلیغاتی نیستیم و کشور نیازی به پایتخت دوم ندارد و خواست مردم، ایمنسازی و توسعه زیرساختهای حیاتی و ضروری است اعتبارات لازم تخصیص یابد تا چالهها پر و راهها بهسازی شوند و روستاها خدمات پایهای دریافت کنند.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر نیرو، ادامه داد: پایاب سد سبلان سال ها بلاتکلیف است و سال ها است این موضوع را مطرح و از وزیر نیرو درخواست میکنم که برنامهریزی و پیگیری عاجل برای تأمین آب شرب و کشاورزی انجام شود؛ خستگی مردم از وعدههای تکراری قابل درک است؛ ما نیازمند عملِ جهادی هستیم.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس دوازدهم، یادآور شد: تأکید میکنم که برای حفظ عزت و سربلندی ایران، همهٔ ما باید متحد و همدل و «یک دل و یکزبان» برای ایران باشیم؛ همانگونه که گفتهاند: «تا ایران نباشد، تن من مباد.» ما همه متعلق به این مرز و بومیم و باید برای پایداری آن تلاش کنیم./