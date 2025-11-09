فرید موسوی:
مهریه دژی برای زنانی است که شاید روزی تنها بمانند
نماینده مردم مراغه با بیان اینکه بخش بزرگی از جامعه ما را دختران و مادران تشکیل میدهند گفت: مهریه تنها یک سنت خشک نیست بلکه پناهگاه بانوان است که وقتی تکیه گاه آنان میشود به آن پناه میبرند و دژی برای زنانی است که شاید روزی تنها بمانند.
به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون محکومیتهای مهریه با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
مخالفان طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی به بیان دلایل خود درباره مخالفت با کلیات این طرح پرداختند.
نماینده مردم مراغه و عجیب شیر در مجلس در ادامه مهریه را سنت نبوی در اسلام و نشانه احترام به زن دانست و افزود: ما نباید آنها را محدود کنیم و نباید پایگاه زن سست شود که خانواده از هم میپاشد و جامعه دچار آسیب میشود.
موسوی تصریح کرد: این طرح حمایت از بانوان را تضعیف کرده و علی رغم اینکه برای کاهش زندانیان مهریه است، موجب آن نمیشود.