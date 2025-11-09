به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مهریه با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

محمدتقی نقدعلی در موافقت با کلیات این طرح، گفت: مخالفین محترم دقت لازم را ظاهرا نداشتند بحث تعیین سقف برای مهریه نیست بلکه موضوع میزان برخورد کیفری و زندان است. ایران تنها کشوری است که جوان را به جرم ازدواج به زندان می اندازد. ما اینجا موضوع حبس را جلوگیری کردیم و سقف مهریه هر میزان باشد پرداخت می شود و مشکلی نیست.

وی ادامه داد: نکته دوم پیرامون منافعی است که برای بانوان به شکل خاص در ماده ۷ آمده است، همکاران لطفا مطالعه کنند در جایی که زوجین طی ۲ سال از هم جدا زندگی کرده باشند و عسر و حرج باشد در اینجا ما حق طلاق را به زن داده ایم.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مخالفین نکته ای را پیرامون فتوای علما مطرح کردند، ۱۰ سال قبل آیت الله مکارم شیرازی مکرر در درس خارج فرمودند که این عندالمطالبه، مهریه هایی که سنگین هستند خلاف شرع است، یعنی دختر امشب عقد می کند و فردا صبح مهریه را به اجرا می گذارد مرد باید به استناد این قانون مهریه را پرداخت کند و به استناد قانون محکوم به حبس شود، این به نوعی تبدیل به کاسبی شده است. زن می تواند مهریه را تا ریال آخر نگرفته به خانه شوهر نرود. مقام معظم رهبری فتوایشان این است که حق حبس فقط خاص است یعنی وظایف زناشویی و شوهرداری را زن باید رعایت کند.

وی در ادامه تاکید کرد: نمایندگان به کلیت قانون توجه کنند، تک تک مواد را مطالعه کنند اما دقت کنند ۶ میلیون پرونده مهریه و زندانی از مجلس ششم تاکنون برای مهریه به زندان رفته اند، همکاران گرامی این موضوع یکی از مطالبات جدی جامعه است.

نقدعلی در ادامه یادآور شد: نکته بعدی در مورد تعدیل است امروز اگر مردی چه به خاطر مهریه چه به خاطر محکومیت مالی دیگر بخواهد اقساط خود را تعدیل کند باید یک پروسه قضایی را طی کند. ما یک ساز و کاری را در نظر گرفته ایم که بدون طی کردن آن پروسه قضایی برحسب نوسانات بازار تعدیل انجام پذیرد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تاکید کرد: امروز مردی در زمانی ازدواج کرده که سکه یک میلیون تومان بوده است و در چند سال دیگر قیمت آن افزایش پیدا کرده و امروز مجبور است آن را با چند میلیون تومان بخرد بنابراین طرح به گونه ای طراحی شده که تعدیل متناسب بدون روند طولانی قضایی صورت گیرد.

نقدعلی در پایان خاطرنشان کرد: سقف برای مهریه تعیین نشده اینگونه تصور نکنید اخیرا آیت الله سبحانی ۲ بار به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتند که اکثر این مهریه ها عندالستطاعه است.

