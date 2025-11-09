چرا طرح ساماندهی کارکنان شرکتی انجام نمی شود

به گزارش ایلنا، علی حدادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش گفت: چرا به تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آزاد به قرارداد کار معین و ساماندهی معلمان غیر رسمی پیش دبستانی و نهضت سوادآموزی و طرح امین به صورت حق التدریس اقدام نمی‌شود.

وی خطاب به رئیس جمهور افزود: طرح سامان‌دهی کارکنان و تبدیل وضعیت آنان و حذف شرکت‌ها اقدامی انجام نمی‌شود.

حدادی خطاب به وزیر نیرو گفت: آقای علی آبادی چرا سهمیه آب شرب و تخصیص مصوب وزارت نیرو برای شهرستان‌های ساوجبلاق، نظرآباد و چهارباغ با توجه به دستور حضرت عالی متاسفانه کامل نشده ضمن اینکه ۱۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده و متاسفانه کار عملیاتی انجام نشده است.

وی خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: به جهت اینکه تونل طالقان متأسفانه همچنان نیمه تمام مانده است مردم عزیز طالقان تا کی باید برای تکمیل تونل یک کیلومتری صبر کنند چرا به این پروژه ملی توجه جدی نمی‌شود سرکار خانم صادق مترو مهستان به تهران با هزینه بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومن چرا باید بلاتکلیف مانده باشد چرا پروژه راه‌آهن هشتگرد بی‌توجهی و اقدامی صورت نمی‌گیرد.

نماینده مردم طالقان، ساوجبلاغ و نظرآباد در مجلس خطاب به وزیر میراث فرهنگی بیان کرد: چرا به مباحث گردشگری و آثار باستانی و تاریخی چپ ازبکی نظرآباد و تپه تاریخی گنگ امام و به زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری غرب استان البرز توجهی نمی‌شود.

وی افزود: جناب آقای نوری قزلچه وزیر جهاد چرا به داد کشاورزان پر تلاش و زحمتکش توجه نمی‌شود، دامداران سنگین و دامپروریی‌های سبک و مرغداران استان البرز و مخصوصاً حوزه انتخابیه نیاز شدید به نهادهای دامی دارند ضمن اینکه پشتیبانی دام در استان ذخیره لازم را داشته چرا اجازه برداشت برای نیاز دامداران داده نمی‌شود جناب آقای رئیس جمهور آنچه که در خصوص تفویض اختیار فرمایش کردید اختیارات به استانداران ابلاغ نمی‌شود.

