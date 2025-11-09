خبرگزاری کار ایران
احمدی سنگر در تذکر شفاهی:

باید با مسببین برهنگی برخورد شود

باید با مسببین برهنگی برخورد شود
نماینده مردم رشت در مجلس با تأکید بر ضرورت برخورد با ترک فعل از سوی قوه قضائیه و وزارت دادگستری، گفت: امروز وضعیت عفاف و حجاب بسیار نابسامان است و باید با مسببین برهنگی برخورد شود.

به گزارش ایلنا، محمدرضا احمدی سنگر در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به وزیر دادگستری گفت: وظیفه اصلی شما رعایت عدالت و کمک به محرومان است اما شأنی برای نمایندگان قائل نیستید.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وزارت دادگستری باید جلوی خلافکار را بگیرد نه اینکه معرفی کنندگان فساد را به زندان بیاندازد، عنوان کرد: باید جلوی فاسدانی که هرروز موجب نارضایتی مردم، افزایش گرانی و وررشکستگی کارخانجات می شوند، گرفته شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برخورد با ترک فعل از سوی قوه قضائیه و وزارت دادگستری، عنوان کرد: امروز وضعیت عفاف و حجاب بسیار نابسامان است و باید با مسببین برهنگی برخورد شود.

عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در پایان خواستار برخورد با افرادی که موجب نارضایتی مردم را فراهم می آورند شد که باعث کاهش ارزش پول ملی می شوند.

