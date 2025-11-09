خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صوفی در تذکر شفاهی:

مردم از گرانی کالاها ناراضی هستند

مردم از گرانی کالاها ناراضی هستند
کد خبر : 1711532
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم همدان در مجلس خواستار کارشناسی قیمت ارز کالاهای اساسی شد و افزایش نابهنگام آن را صرفا موجب سوءاستفاده سوداگران بازار دانست.

به گزارش ایلنا، عباس صوفی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه گفته شده قرار است دولت قیمت ارز کالاهای اساسی را افزایش دهد، گفت: این کار در سال ۱۴۰۱ انجام شد و قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که علیرغم پیش بینی های کارشناسان ضربه زیادی به بازار زد و نه تنها قیمت کالاهای اساسی بلکه قیمت همه چیز افزایش یافت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز نیز با اقدامی غیرکارشناسی قرار است این اتفاق تکرار شود، عنوان کرد: مردم توان ضربه جدید را ندارند و از گرانی کالاها ناراضی هستند که تورم بالا رفته اما حقوق آنها همچنان پایین است.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در این خصوص غفلت کرده اند، عنوان کرد: مردم آسیب اصلی را از بی تدبیری اقتصادی دولت دیده اند اما باز هم پای نظام ایستاده اند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در پایان خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اجازه ندهید در شرایط سخت، با تصمیمات نابهنگام و غیرکارشناسی اتفاقات بدتر رخ دهد و باید از سوءاستفاده سوداگران بازار خودداری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ