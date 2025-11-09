مردم از گرانی کالاها ناراضی هستند

به گزارش ایلنا، عباس صوفی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه گفته شده قرار است دولت قیمت ارز کالاهای اساسی را افزایش دهد، گفت: این کار در سال ۱۴۰۱ انجام شد و قیمت ارز کالاهای اساسی از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که علیرغم پیش بینی های کارشناسان ضربه زیادی به بازار زد و نه تنها قیمت کالاهای اساسی بلکه قیمت همه چیز افزایش یافت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه امروز نیز با اقدامی غیرکارشناسی قرار است این اتفاق تکرار شود، عنوان کرد: مردم توان ضربه جدید را ندارند و از گرانی کالاها ناراضی هستند که تورم بالا رفته اما حقوق آنها همچنان پایین است.

وی در ادامه با بیان اینکه دستگاه های نظارتی در این خصوص غفلت کرده اند، عنوان کرد: مردم آسیب اصلی را از بی تدبیری اقتصادی دولت دیده اند اما باز هم پای نظام ایستاده اند.

عضو مجمع نمایندگان استان همدان در پایان خطاب به رئیس جمهور خاطرنشان کرد: اجازه ندهید در شرایط سخت، با تصمیمات نابهنگام و غیرکارشناسی اتفاقات بدتر رخ دهد و باید از سوءاستفاده سوداگران بازار خودداری شود.

انتهای پیام/