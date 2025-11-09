خبرگزاری کار ایران
در قرآن آمده که مهریه هرچقدر تعیین شده باشد، نباید ضایع شود
نماینده مردم دامغان گفت: در قرآن آمده است که مهریه هرچقدر که تعیین شده باشد نباید ضایع شود موضوع طلاق مسئله فرهنگی است و ارتباطی با مهریه ندارد، چگونه توانستید بستن کمربند ایمنی را در کشور قانونی کنیم و به یک رویه عادی تبدیل شود. مگر ابتدای انقلاب نبود که با یک قرآن مجید و سکه‌های ۱۰ ریالی ازدواج می‌کرد.

به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی  موسوم به طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مهریه با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

علی اکبر علیزاده به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: هدف این طرح حبس زدایی از محکومان مهریه است یا تضعیف و ضایع نمودن گسترده حقوق زنان در نکاح است، شرح مقدس و حتی قرآن مجید حقی برای زنان در زمان ازدواج مشخص کرده است که در این طرح با نابودی این حق قصد داریم مشکل را حل کنیم.

نماینده مردم دامغان ادامه داد: فرد در هنگام عقد فردی عاقل و بالغ است و حق اختیار دارد و امری را می‌پذیرد. وقتی عاقد می‌گوید مهریه عندالمطالبه است؛ و صاحب حق (زن) عددی را مشخص می‌کند و مطالبه گر آن خواهد بود؛ به دلیل اینکه می‌خواهیم بگوییم مرد سالاری حاکم است تنها پرداخت ۱۴ سکه آن را مجاز می‌دانیم و الباقی آن را صاحب حق نمی‌تواند دنبال کند. البته می‌گویند اصلاح شده است.ولی این دلیل نمی‌شود، در قرآن آمده است که مهریه هرچقدر که تعیین شده باشد نباید ضایع شود موضوع طلاق مسئله فرهنگی است و ارتباطی با مهریه ندارد، چگونه توانستید بستن کمربند ایمنی را در کشور قانونی کنیم و به یک رویه عادی تبدیل شود. مگر ابتدای انقلاب نبود که با یک قرآن مجید و سکه‌های ۱۰ ریالی ازدواج می‌کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: موضوع مهریه کار فرهنگی است، در ماده ۵ قانون حتی به فتوای مقام معظم رهبری بر وحدت رویه و قانون ۷۱۸ دیوان عالی را زیر پا گذاشته‌ایم تا بتوانیم قانون را اعمال کنیم.

 

