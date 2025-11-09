به گزارش ایلنا، احمد نادری عضو هیأت رئیسه مجلس در نشست علنی صبح امروز(یکشنبه، 18 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به دستگاه های اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

علی کرد نماینده خاش به وزیر نفت درباره لزوم تسریع در اجرای گازرسانی به حوزه انتخابیه خاش و بازنگری در سهمیه سوخت ادوات کشاورزی و ماشین آلات سنگین و تذکر دیگری به وزیر اقتصاد درباره لزوم برنامه ریزی برای سفر به منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و حل مشکلات حوزه انتخابیه.

احمد مرادی نماینده بندرعباس و 40 نماینده دیگر به وزیر ارتباطات درباره ضرورت استفاده از فناوری هوش مصنوعی از سوی این وزارتخانه و تذکر دیگری به همراه 47 نماینده به وزرای کشور و میراث فرهنگی درباره لزوم جلوگیری از خروج و قاچاق خاک سرخ جزیره هرمز.

مهرداد گودرزوند چگینی نماینده رودبار به رئیس جمهور درباره لزوم بررسی علت عدم اجرای تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک و تذکر دیگری به وزیر جهاد کشاورزی درباره تسریع در اجرای قانون بهره وری در بخش کشاورزی.

جعفر قادری نماینده شیراز به همراه 55 نماینده دیگر به رئیس جمهور و وزرای صمت و کشاورزی درباره لزوم پرداخت یارانه نقدی به نانوایان در پایان هر روز کاری و تذکر دیگری به همراه 54 نماینده دیگر به رئیس جمهور درباره لزوم جلوگیری از ورود شورای اقتصاد به بررسی تأمین مالی خارجی یا فاینانس بخش های غیردولتی.

حسین حق وردی نماینده شهریار و 28 نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم اتخاذ سریع تصمیمات اثرگذار برای کمک به عشایر دهستان بخش صفادشت ملارد برای عبور از خشکسالی.

عباس صوفی، احمد مرادی، علی کرد، علی حدادی، بهروز محبی نجم آبادی، محمدصالح جوکار، سیدابولحسن مصطفوی و محمدرضا احمدی سنگر به وزیر بهداشت درباره لزوم تسریع در تأمین آمبولانس برای مراکز درمانی حوزه های انتخابیه آنها.

علی اصغر نخعی راد نماینده مشهد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره لزوم جلوگیری از ورود نابجای هیأت نظارت بر مطبوعات و تذکر ناموجه به یکی از مطبوعات کشور.

حبیب قاسمی نماینده شهرضا به همراه 56 نماینده دیگر به وزیر جهاد کشاورزی درباره لزوم برنامه ریزی برای نگاهداشت و افزایش دام مولد در کشور و تذکر دیگری به همراه 79 نماینده به وزیر امور خارجه درباره ضرورت پیگیری جنایت آمریکا در دادگاه های بین المللی.

ابراهیم رضایی نماینده دشتستان به رئیس جمهور و وزیر نیرو درباره لزوم تأمین مالی پروژه سد دالکی و جلوگیری از تعطیلی این طرح.

تذکر ۴۰ نفر از نمایندگان به وزیر آموزش و پرورش درباره فوق‌العاده مدیریت مدیران مدارس

تذکر ۴۲ نفر از نمایندگان نیز به وزیر آموزش و پرورش درباره کیفیت‌بخشی آموزش و پرورش

تذکر سارا فلاحی، سیروان ملکشاهی، مهران و چغار و ۹۰ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره لزوم افزایش حقوق و مزایای نیروهای مسلح

تذکر تعدادی از نمایندگان به وزیر محترم تعاون و رفاه اجتماعی درباره وضعیت کارگران ساختمانی

تذکر نماینده محترم همدان به وزیر محترم نیرو درباره تکمیل تصفیه‌خانه آب شرب همدان

تذکر فرشاد ابراهیمی درباره حل مشکلات حریم لوله ۵۵۰ هزار بشکه‌ای مارون در شهرستان‌های ۱۹ و دزفارد

تذکر نمایندگان پیرانشهر، سردشت و میرآباد به وزیر محترم راه و شهرسازی درباره مدرسه کپران در شهرستان سردشت و آسفالت محور سردشت به اسلام‌آباد

محمود آقای طاهری و ۳۷ نفر از نمایندگان به وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضرورت رسیدگی به کمبود نیروی انسانی در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های شهرستان شبستر

تذکر نماینده شبستر و ۳۳ نفر دیگر از نمایندگان درباره ضرورت بازنگری در حوزه نیروهای انسانی کیفی در ادارات و سازمان‌های تحت پوشش وزارت بهداشت

تذکر ۶۸ نفر از نمایندگان به رئیس جمهور درباره مناطق روستایی و شهرستان ارومیه

تذکر نمایندگان به وزیر ارشاد اسلامی، درباره ضرورت حمایت حقوقی برای شهر سیروان در شهرستان ارومیه

تذکر ۲۹ نفر از نمایندگان به وزیر ورزش و جوانان درباره لزوم جدیت در اجرای مصوبات جلسات وزیر و معاونین

انتهای پیام/