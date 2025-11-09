ثابتی در تذکر شفاهی:
شینا انصاری برای سفر به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد پول کرده است/ مگر میخواهید برزیل را بخرید؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس گفت: خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست است که برای سفر کاری به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول به سازمان برنامه و بودجه کرده است. آخر مگر می خواهید برزیل را بخرید و برگردونید، چند نفر هستید و می خواهید چه کار کنید؟ هزینه بلیط شما نهایتا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان است و پول هتل هم یکی دو میلیارد بشود و می خواهید در این سفر چه کاری انجام دهید که یک قلم تان فقط ۵۰ میلیارد تومان شده است؟
به گزارش ایلنا، امیرحسین ثابتی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، گفت: از وزیر ارشاد به خاطر اجرای قانون تشکر می کنم چون طبق قانون فیلمهایی که در سینما اکران می شوند این فیلم ها برای اکران در شبکه نمایش خانگی باید مجوز جدا بگیرند، حال اخیرا یک فیلم مخرب و سیاهی که خیلی هم جنجال به پا کرده بود قرار بود که در شبکه اکران خانگی بیاید ولی میخواست قانون را دور بزند و وزارت ارشاد در این قضیه ایستادگی کرد، من از جناب آقای صالحی تشکر میکنم و بدانند که ما در اجرای قانون پشت سر ایشان ایستادیم.
وی افزود: مردم عزیز، من در نطق و تذکرات مختلف معمولا به یکی دو مورد از پرخرجی های دولت اشاره می کنم تا این گزاره با عدد و رقم اثبات شود، مشکل کشور کمبود پول نیست مدیریت بد، ولخرجی و بریز و بپاش ها هست، مثال آن هم خانم شینا انصاری رئیس سازمان محیط زیست است که برای سفر کاری به برزیل درخواست ۵۰ میلیارد تومان پول به سازمان برنامه و بودجه کرده است. آخر مگر می خواهید برزیل را بخرید و برگردونید، چند نفر هستید و می خواهید چه کار کنید؟ هزینه بلیط شما نهایتا ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان است و پول هتل هم یکی دو میلیارد بشود و می خواهید در این سفر چه کاری انجام دهید که یک قلم تان فقط ۵۰ میلیارد تومان شده است؟ مردم عزیز اینهاست اون مثالهای ولخرجی مثالهای ول کردن اقتصاد کشور و بریز و بپاش ها، حال وقتی به مردم می رسند می گویند پول نداریم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس بیان کرد: مردم، ما در مجلس با گرانسازی بنزین مخالفیم و به چنین چیزی هم رای ندادیم طبق قانون بودجه امسال هم دولت نباید گران کند ولی اخیرا در جلسه هیئت دولت تصویب کردند بنزین سه نرخی شود و نرخ سوم آزاد و چند صد درصد هم افزایش یابد. آقای پزشکیان! شما در انتخابات قول دادید که بنزین را گران نمیکنید و مثل مرد پای حرفتان بایستید اگر آن حرفت اشتباه بود، بگویید اشتباه کردم و دروغ گفتم و نتوانستم اگر غیر از این است باید به حرفتان عمل بکنید الان برای چه میخواهید بنزین را گران بکنید در حالی که قاچاق سوخت را رها کردید.
وی افزود: آقای مالک شریعتی نامه ای را امروز در سامانه گذاشت و من هم امضا کردم و متن آن را نیز بعداً منتشر میکنیم که بسیاری از راهکارهای غیر قیمتی هنوز وجود دارد که باید بروید آنها را اجرا کنید و اگر میخواهید افزایش قیمت هم بدهید باید ۱۰ الی ۱۵ درصد باشد نه اینکه بخواهید چند برابر کنید، نمی دانم چرا از گذشته عبرت نمیگیرید.
ثابتی خطاب به رئیس مجلس گفت: تا کی میخواهید استیضاح این وزرای ناکارآمد را نگه دارید الان ما چه جوابی به مردم بدهیم که استیضاح وزیر کشاورزی، وزیر نیرو، وزیر بهداشت، وزیر کار و وزیر مسکن به کجا رسیده؟ شاید من به استیضاح هم رای مثبت ندهم ولی آقای قالیباف چرا مجلس را یک نفر اداره میکنید، برادر من! استیضاح این وزرا را در دستور کار قرار دهید تا نمایندهها تشخیص بدهند چه کسی بماند و چه کسی باید برود.