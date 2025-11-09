خوش سیما در نطق میان دستور:
دولت تکلیف نیروهای شرکتی، نهضت سوادآموزی و دهیاران را برای همیشه روشن کند
نماینده مردم گرمی، در مجلس شورای اسلامی در نطق میان از رئیسجمهور خواست برای همیشه وضعیت نیروهای شرکتی، نهضت سوادآموزی، طرح امین و امنیت شغلی دهیاران را تعیین تکلیف کند.
به گزارش ایلنا، محمد خوش سیما، در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با درود به روح بلند حضرت امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، و آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری، گفت: سه عامل مهم پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، رهبری مقتدرانه و مدبرانه مقام معظم رهبری، اتحاد و انسجام و غیرت مردم عزیز و تلاش و مجاهدت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بود.
وی با بیان اینکه «در برابر این مجاهدان فی سبیل الله وظایف سنگینی بر دوش داریم»، افزود: در برابر رهبری عزیز وظیفه ما تنها سخنرانی نیست، بلکه اطاعت محض از قول و فعل و پشتیبانی از سیاستهای اصولی ایشان است. در برابر مردم نیز باید خدمت بیش از پیش و حل مشکلات معیشتی آنان را در اولویت قرار دهیم، و در قبال نیروهای مسلح، کمترین وظیفه ما کمک به افزایش حقوق و مزایای آنان است تا دغدغه معیشتی نداشته و با تمرکز کامل به مأموریتهای خود بپردازند.
نماینده «گرمی» خطاب به رئیسجمهور گفت:جناب آقای دکتر پزشکیان، از جنابعالی تقاضا دارم یکبار برای همیشه موضوع نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی کشور، زحمتکشان نهضت سوادآموزی و طرح امین آموزشوپرورش و همچنین امنیت شغلی دهیاران به عنوان اجراییترین نقطه دولت را تعیین تکلیف فرمایید.
خوشسیما در ادامه به وضعیت حوزه انتخابیه خود اشاره کرد و افزود:توجه روسای محترم قوای سهگانه و همه مسئولان کشور را به فرمایش ارزنده مقام معظم رهبری در مردادماه سال ۱۳۷۹ در جریان سفر به شهرستان گرمی معطوف میدارم. مردم عزیز حوزه انتخابیهام بدانند بنده با استناد به فرمایش تاریخی مقام معظم رهبری با همه مسئولین کشور و مخصوصاً روسای محترم قوا رایزنی و مکاتبه نموده و اجرای فرمان مقام معظم رهبری و سفر به منطقه و رفع مشکلات مردم را یادآور شدهام.
وی تأکید کرد:مسئولان بنیاد مستضعفان باید پاسخ دهند که در طول این ۲۵ سال، در عمل به فرمایش حضرت آقا چه کردهاند و چه میزان از محرومیت این منطقه زدوده شده است؟ وزارتخانههای متولی اشتغال نیز باید پاسخگو باشند که برای مردم و در راستای تحقق فرمان رهبری چه اقداماتی انجام دادهاند؟
نماینده مردم گرمی خطاب به وزرای مختلف گفت:وزرای صمت، جهاد کشاورزی، کار، اقتصاد، کشور و میراث فرهنگی و گردشگری را به حضور در منطقه، حل مشکلات مردم و اجرای فرمان صریح مقام معظم رهبری دعوت میکنم. همچنین وزارتخانههای متولی ایجاد زیرساخت، عمران و مسکن باید پاسخ دهند که در این سالها چه کردهاند؟
خوشسیما با انتقاد از وضعیت توسعه در منطقه اظهار داشت: اکنون متوسط ایجاد اشتغال و زیرساخت در شهرستان گرمی از میانگین استانی و کشوری بسیار پایینتر است و جمعیت شهرستان در طول این ۲۵ سال به دلیل مشکلات زیرساختی و عمرانی ۵۰ درصد کاهش یافته و روزبهروز نیز کاهش مییابد.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر این منطقه تصریح کرد:مسئولان محترم بدانند شهرستانهای گرمی و موران با وجود ظرفیتهای ارزشمند در حوزه کشاورزی، دامپروری، صنعت، معدن، صنایعدستی، گردشگری و مرز مشترک، هنوز با گذشت بیش از ۴۶ سال از پیروزی انقلاب اسلامی و با وجود فرمان صریح مقام معظم رهبری، محروم ماندهاند.