مجلس با مسئولان ناتوان، محترمانه خداحافظی کند

به گزارش ایلنا، شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سازمان ملل با تمام سازوکار های حقوقی و اجرایی و شورای امنیت چندان که باید امکان مدیریت خودسری های قدرت های بزرگ را ندارند و سازمان های بین المللی تمام اعتبار خود را خرج یک رژیم ساختگی جعلی کرده اند که به دنبال ایجاد جنگ در منطقه برای غلبه بر بحران های داخلی خود است اما به دشمنان قسم خورده ایران می گویم وعده خدا حق است و ملت ایران آنها را شکست می دهند.

وی افزود: فلسطین را آماج وحشیانه ترین جنایت های قرار دادند و آه از نهاد مدعیان دروغی حقوق بشر بلند نشد و چشم هایشان کور و گوش هایشان کر شده است و در این مسیر عملکرد برخی از دولت های اسلامی منطقه نیز سیاست های استکبار را دنبال کرد اما خوشبختانه رهبری داهیانه مقام معظم رهبری با هوشمندی در طول تاریخ مثال زدنی بود و در این میان درخشید و خداوند به ایشان و جمیع نیروهای لشگری و کشوری خیر عنایت کند.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود خطاب به دولت گفت: از دولت و رئیس جمهور انتظار دارم با وجود تقابل با بحران های مختلف اقلیمی و تحریمی وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار دهد و در مهار تورم که مایه گله مندی مردمان عزیر است اقدامات جدی انجام دهد،راهی که ایران با انقلاب آغاز کرده است راه اقتدار و توسعه است و ایرانیان این را به خوب درک کرده و آنرا در جنگ اخیر اثبات کردند اما اینکه تورم به گونه ای غیر منطقی و گاهاً رانتی افزایش میابد و اقداماتی برای آن نمی شود برای مردم ناراحت کننده است.

جهانگیری تصریح کرد: رشد قیمت ها گونه ای است که وقتی به بازار نگاه می شود احساس می کنیم هیچ کنترلی از سوی دولت نمی شود و مردم به شدت گله دارند واین مساله یکی از نقاطی است که دولت باید به این موضوع به عنوان تهدید امنیتی نیز توجه کند و در چنین وضعی کشور به صورت هوشمندانه به مساله وحدت نیاز دارد و همه باید آنرا رعایت کنند.

وی بابیان اینکه نباید منافع شخصی و انتخاباتی را به منافع ملی ترجیح داد تاکید کرد: همه باید از واگرایی پرهیز کنند و اختلاف سلیقه و دیدگاه موضوعی است سوا از اختلاف در منافع ملی و از وزارت جهاد هم انتظار می رود کشاورزان و ولی نعمتان ما که غذای مارا تامین می کنند را مورد توجه قرار دهد.

نمیانده ارومیه تاکید کرد: باید سازوکاری ترسیم شود که سود به جیب کشاورزان برود نه دلال ها و از وزارت بهداشت هم انتظار می رود موضوع بیمه ها را به صورت جدی پیگیری کند تا مردم بر اساس فرمایش رهبری علاوه بر رنج مریضی و مریض داری غم بی پولی و قیمت های دارو را نداشته باشند،بیمه شدگان از وضعیت پوششی بیمه ها نا راضی هستند و وضعیت بیمارستان های دولتی مطلوب نیست.

وی ادامه داد: از وزارت نیرو میخواهم مشکل تامین آب و برق را در دستور کار فوری قرار دهد مساله بی آبی و بی برقی را با بحران عدم مدیریت تلفیق نکند چراکه یکی از وظایف اصلی این وزارت خانه دور اندیشی و تامین منابع آبی و برقی حال و آینده است و هرکدام از مسئولین که توان مدیریت ندارند مجلس آماده است با احترام از آنها خداحافظی کند.

وی در ادامه صحبت های خود در خصوص مشکلات حوزه انتخابیه گفت: منطقه استان آذربایجان غربی با وجود ظرفیت زیاد در کشاورزی هنوز به جایگاه مطلوب نرسیده و بسیاری از واحد های تولیدی تعطیل یا نیمه فعال هستند و از دولت خواسته می شود با احیای زیر ساخت های شهرک های صنعتی به رونق صنعت استان کمک کند،ما از استاندار خود حمایت می کنیم تا چرخ صنعت استان به حرکت در آید.

جهانگیری با اشاره به دریاچه خشک ارومیه گفت: از شخص رئیس جمهور و ستاد احیای این نمک زار و محیط زیست می خواهم اقدامات عاجل را در خصوص احیای آن تا فرصت هست انجام دهند و تا کارد به استخوان چندین استان نرسیده است کاری کنید.

انتهای پیام/