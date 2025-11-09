الهام آزاد:
در هیچ مادهای از طرح مجلس برای مهریه سقف تعیین نشده؛ صرفا حبس و زندان حذف شده است
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک با بیان اینکه مخالفان تصور میکنند قانون مهریه قرار است سقف مهریه را کاهش دهد، گفت: دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ مادهای برای آن سقف تعیین نشده است.
به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون محکومیتهای مهریه با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.
الهام آزاد با عنوان موافق کلیات این طرح با بیان اینکه مخالفان آن تصور میکنند این قانون قرار است سقف مهریه را کاهش دهد، گفت: دختران و پسران مجازند هرچقدر تمایل داشتند مهریه تعیین کرده و دریافت کنند و در هیچ مادهای برای آن سقف تعیین نشده است.
نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این طرح میتواند توازن میان زن و مرد براساس اسلام تعیین کند، گفت: امتیاز فقه ما پویا بودن و تناسب با مکان و زمان و امکان تغییر در شرایط خاص است.
وی در ادامه با بیان اینکه در این قانون صرفا حبس و زندان حذف شده و اقدامات باید با نظارت سامانههای الکترونیکی باشد، اظهار داشت: زن در شرایطی که در عسر و حرج باشد میتواند درخواست طلاق کند اما حق طلاق با مرد است، لذا اساس ما باید حفظ بنیان خانواده باشد که این طرح به نفع بانوان است.