وقتی حق طلاق به زن داده نمی‌شود، طرح اصلاح مهریه پشتوانه زنان را از بین می‌برد

وقتی حق طلاق به زن داده نمی‌شود، طرح اصلاح مهریه پشتوانه زنان را از بین می‌برد
نماینده کاشمر با بیان اینکه در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است اظهار داشت: وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه آنان از بین می‌رود و ضمانتی وجود ندارد که بعد از کاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود.

به گزارش ایلنا، در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی  موسوم به طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مهریه با ۱۹۷ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع و مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با کلیات این طرح موافقت کردند.

جواد نیک بین به عنوان مخالف کلیات  این طرح عنوان کرد: هرچه مهریه کمتر باشد مهر بین زوجین بیشتر می‌شود، ضمن اینکه قالب طلاق‌ها مهریه بالایی داشتند و باید توجه شود ثبت طلاق صرفا با حکم دادگستری انجام می‌شود.

نماینده مردم کاشمر، بردسکن و خلیل آباد در مجلس شورای اسلامی در ادامه این طرح را مخالف آزادی انسان‌ها دانست و افزود: مرد عاقل و بالغ هنگام ازدواج باید بداند سکه‌ها را باید عندالمطالبه بپردازد و اگر توانایی آن را ندارد، نپذیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر مهریه تنها پشتوانه زن است اظهار داشت: وقتی قرار است حق طلاق به زن داده نشود و مهریه او پایین در نظر گرفته شود، پشتوانه آنان از بین می‌رود و ضمانتی وجود ندارد که بعد از کاهش قسط اول، بقیه اقساط پرداخت شود.

نیک بین ادامه داد: این طرح مخالف آزادی و تعهدات اولیه مردان و زنان و مخالف اصلی پشتوانه زن در جامعه اسلامی است.

