نیکبین در صحن مجلس؛
وارد کنندگان برنج چه افرادی هستند؟
نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: وارد کنندگان برنج چه افرادی هستند و جالبتر اینکه ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت میکنند اما برنج را در بازار هرکیلو ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسانند.
به گزارش ایلنا، جواد نیک بین در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۱۸ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی براساس ماده ۲۳ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس و هیات رئیسه گفت: ناظر به اینکه این اوضاع بازار ناشی از عدم نظارت یا تصمیم گیریهای خلق الساعه در سران قوا است.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس مجلس افزود: دقت بفرمایید براساس آییننامه داخلی حفظ شان نمایندگان بر عهده رئیس و هیات رئیسه است. همین دیروز در مشهد تجمع مجدد نانوایان را داشتیم که دولت حق و حقوق آنها را نمیپردازد. با توجه به اینکه قانون مصوب کرده است، اما در سران قوا چیزی خلاف قانون مصوب کردهاید و ابلاغ هم شده است.
وی خاطرنشان کرد: نکته مهمتر اینکه مشخص نیست وارد کنندگان برنج چه کسانی هستند و این را هم از وزارتخانه صمت پرسیدم، بنابراین وقتی ما نمیدانیم وارد کنندگان برنج چه افرادی هستند و جالبتر اینکه ارز ۲۸ هزار تومانی دریافت میکنند اما برنج را در بازار هرکیلو ۲۵۰ هزار تومان به فروش میرسانند. لذا وقتی مجلس نظارت درستی بر واردات ندارد اوضاع بازار همین میشود و الان وضعیت روغن و برنج بسیار بد است.
قالیباف در پاسخ به این تذکر گفت: این موضوع درست است و به طور جدی این موضوع را پیگیری میکنیم.