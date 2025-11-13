خبرگزاری کار ایران
در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

رئیسی: سایر کشورها از تولید علم و مقالات در کشور ما منفعت می‌برند

نائب رئیس اول کمیسیون عمران گفت: به دلیل اینکه زنجیره علم در کشور ما کامل نیست از تولید علم و مقالاتی که بسیار زیاد هم هستند کشورهای دیگر منفعت می برند و این برای ما خیلی خسارت است.

محمد منان رئیسی نماینده مجلس دوازدهم و نایب رئیس اول کمیسیون عمران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره پیوند صنعت و دانشگاه گفت: ما در این زمینه یک بسته‌ای را آماده و به وزیر و معاونان ایشان ارائه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: ما به وزارت علوم هم اعلام کردیم که سهم مقاله را در ارتقای اساتید باید کم کنند به ویژه در رشته‌هایی که کاربردی هستند مانند رشته‌های فنی مهندسی. همچنین از استاد بخواهند  که یک مسئله عینی و ملموس از جامعه را حل کند به ویژه در رشته‌های فنی مهندسی مسائل متعددی هستند که در حوزه‌های فناوری و حوزه تکنولوژی می‌توانند ورود کنند و  اگر این‌ها بتوانند یک آورده‌ای داشته باشند زنجیره علم تکمیل می‌شود یعنی علمی که در رشته علوم پایه تولید می‌شود در فنی مهندسی به ثمر می.نشیند. 

این نماینده مجلس گفت: متاسفانه  به دلیل اینکه  این زنجیره در کشور ما تکمیل نشده  است از تولید علم و تولید مقالاتی که دارد انجام می‌شود و  آمار بالایی هم دارند،  کشورهای دیگر منفعت می‌برند و این خیلی برای ما خسارت است.

وی با اشاره به فرصت سه ماهه اش به وزیر علوم گفت: من در پاسخ به سوالم از وزیر علوم  سه ماه به ایشان مهلت دادم و به ایشان هم اعلام  کردم، حالا اسم آن را می‌خواهند تهدید بگذارند یا هر چیزی می‌خواهند بگذارند اگر بعد از سه ماه این کار انجام نشود از ایشان به کمیسیون اصل  ۹۰ شکایت رسمی می‌کنم.

منان رئیسی گفت: علیرغم اینکه صحن می‌توانست به ایشان کارت زرد بدهد اما از این جهت به ایشان این سه ماه را فرصت دادیم که در این مدت زمان بتوانند فرصت سوزی قبلی را جبران کنند و انشاالله این کار را به نتیجه برسانند.

